Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19

Массово вакцинировать своих граждан от коронавируса некоторые страны начали в конце 2020 года. По доле привитого населения с большим отрывом лидирует Израиль, а Россия по этому показателю пока не входит в первую тридцатку.

В настоящее время в мире широко используют семь вакцин, все они предназначены для введения двумя дозами. Вакцины, разработанные Pfizer-BioNTech (США-Германия) и Moderna (США), доминируют в Северной Америке, Европе, Израиле и странах Персидского залива.

Британская AstraZeneca-Oxford используется в самой Великобритании и Индии, причем последняя также использует вакцину, произведенную ее фармацевтической фирмой Bharat Biotech.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 12 странах, включая Белоруссию, Аргентину, Венесуэлу, ОАЭ, Венгрию. Вторая зарегистрированная в РФ вакцина — «ЭпиВакКорона» — пока применяется только на территории страны.

Китайские прививки Sinopharm вводятся в Китае, ОАЭ, Бахрейне, Сейшельских островах, Иордании, а Индонезия и Турция используют китайскую вакцину Sinovac.

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих началась в регионах России 18 января 2021 года. Пока в стране зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор».

Среди вакцинированных субъектов РФ с большим отрывом идут Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.