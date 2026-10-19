Роспотребнадзор не подтвердил данные о заболевании вирусом Коксаки в детсадах
В Роспотребнадзор не поступала информация о детях, заболевших вирусом Коксаки в детских садах. Так в ведомстве прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о заражении детей в нескольких городах России.
«Роспотребнадзор направил изданию, распространившему информацию "о случаях заболевания вирусом Коксаки в детских садах", официальный запрос с просьбой предоставить все имеющиеся сведения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе. Там добавили, что рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зарегистрирован. Также не поступало данных о случаях заражения детей от сверстников, приехавших из других стран.
В начале месяца Роспотребнадзор обратился в Минздрав Вьетнама из-за сообщений о том, что в одном из отелей страны постояльцы заразились вирусом Коксаки.