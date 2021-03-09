Госдеп США обвинил разведку России в распространении дезинформации о вакцинах

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российские онлайн-платформы распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных в США. По его словам, они делали это под управлением разведслужб России.

«Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах... Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам, и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизни, может ставить людей под угрозу»,— сказал господин Прайс на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о дезинформации по вакцинам со стороны России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белому дому известно, о «тактике российской стороны» по распространению дезинформации о вакцине. Она сказала, что Вашингтон будет противостоять дезинформации. Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию, связанную с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию WSJ, заявлял, что российские спецслужбы не причастны «к какой бы то ни было критике вакцин».