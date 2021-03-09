Не тушкой, так бройлером

Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года. Это должно позволить удовлетворить возросший спрос. Но с нехваткой мяса птицы могут столкнуться мясокомбинаты, которым придется сокращать выпуск колбас эконом-сегмента.

Крупные производители мяса птицы зафиксируют оптовые цены на тушку бройлера на три недели и обеспечат объемы поставок не ниже уровня прошлого года. Об этом в конце прошлой недели договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и пр.), сообщил источник “Ъ”, знакомый с обсуждением. “Ъ” также ознакомился с фрагментами самого дистанционного совещания.

Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован,— 145 руб. за 1 кг тушки. Договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально. Розничных цен соглашение не касается. В АКОРТ не стали комментировать тему. Гендиректор НСП Сергей Лахтюхов лишь заявил, что информация «не соответствует действительности». В «Черкизово», «Продо» и ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. Так же поступил представитель X5. В «Магните», Auchan и Metro на вопросы не ответили.

Вопрос стоимости мяса птицы обострился в начале марта. По данным Росстата, с начала года по конец февраля оно подорожало на 2,44%, с февраля 2020 года — на 12,96%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку соблюдения участниками рынка антимонопольного законодательства.

Кроме того, о необходимости сдерживания цен на мясо птицы и яйца говорили на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Как уточняет источник “Ъ”, тогда производители согласились два месяца не направлять сетям предложения об увеличении цен на тушку бройлера. Взамен участники рынка рассчитывают на субсидирование производства (см. «Ъ-Онлайн» от 2 марта).

Торговые сети на совещании с НСП заявили о росте спроса на тушку бройлера на 10–20% год к году. При этом производство мяса птицы в январе сократилось на 6,4% в годовом выражении из-за удорожания ресурсов, зависимых от импорта, в том числе инкубационных яиц, нарушения поставок племенной продукции из европейских стран, вспышек птичьего гриппа и прочего. По итогам февраля ожидается аналогичная динамика, говорит участник совещания. В целом сократить производство могут предприятия, обеспечивающие около 20% российского рынка мяса птицы, опасаются участники рынка (см. “Ъ” от 4 марта).

Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово», в интервью газете «Ведомости», июнь 2020 года Главная опасность для нас — это падение спроса

Чтобы сохранить объемы поставок тушки, производители готовы сократить продажу ее на переработку, а также долю разделки, объясняет источник “Ъ”. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев соглашается, что главное на ближайшее время не столько удержать цены на отдельные виды продукции, сколько сохранить объемы поставок. Если это удастся, а производители не будут повышать стоимость тушки, цена стабилизируется на полках, уверены в торговых сетях, поясняет источник “Ъ”.

Но другой собеседник “Ъ” в отрасли ожидает, что искусственное перераспределение потоков приведет к нехватке мяса птицы для мясокомбинатов. Это вынудит переработчиков закупать более дорогую свинину, а также сократить производство колбас низкой ценовой категории, предупреждает он.

В ФАС и Минпромторге комментарии не предоставили. В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что не получали информацию о договоренностях между производителями и сетями о фиксации цены на поставку бройлеров. Там признали, что на российском рынке мяса птицы «наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения, который оказывает влияние на ценовую динамику». По оценке Минсельхоза, восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен. Дефицита каких-либо видов птицеводческой продукции Минсельхоз не ожидает.

Алексей Полухин