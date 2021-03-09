Главные анонсы 9 марта

В Москве пройдет заседание Госдумы, на котором, как ожидается, в первом чтении рассмотрят президентские законопроекты с поправками к Трудовому, Земельному и Жилищному кодексам о приоритете Конституции РФ.

В Анкаре суд огласит приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Обвиняемыми проходят 28 человек, некоторые из них находятся в розыске, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, выдачи которого из США выдачи Турция безуспешно добивается в течение нескольких лет. Об убийстве

В Ярославле областной суд рассмотрит жалобы на приговор 13 бывшим сотрудникам регионального УФСИН по делу об избиении осужденного Евгения Макарова. О деле

В Европе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA «Ювентус»—«Порту» и «Боруссия» (Дортмунд)—«Севилья».