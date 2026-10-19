«Притягивала все взгляды»
Павел Шинский — о косметической империи Элены Рубинштейн
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«Красота — это сила». Таков был жизненный девиз уроженки Кракова Хаи Рубинштейн. Что ж, силы ей точно было не занимать. В 17 лет она сбежала из дома и осела у дяди в Австралии, чтобы не выходить замуж за старика по выбору отца. Увидев, что в Австралии проблемы с косметикой, она годами копила деньги и составляла рецепты.
В 1902 году 30-летняя Хая сменила имя и открыла свой первый косметический салон в Мельбурне. Клиенткам она говорила, что секретный рецепт крема привезла из Европы, хотя на самом деле его основой был австралийский ланолин — побочный продукт овцеводства.
Через десяток лет её косметика уже гремела в Европе и Штатах. Она первой выпустила водостойкую тушь и лосьон для снятия макияжа. Лично ездила в Эфиопию за особым пчелиным воском, полезным для кожи, а в 87 лет впервые посетила Советский Союз. Она не была красавицей, но притягивала все взгляды. Потому что не только в красоте дело.