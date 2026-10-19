Через десяток лет её косметика уже гремела в Европе и Штатах. Она первой выпустила водостойкую тушь и лосьон для снятия макияжа. Лично ездила в Эфиопию за особым пчелиным воском, полезным для кожи, а в 87 лет впервые посетила Советский Союз. Она не была красавицей, но притягивала все взгляды. Потому что не только в красоте дело.