Дональд Трамп перестроит поле для гольфа в Вашингтоне вопреки запрету суда
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что перестроит общественное поле для гольфа в парке Восточный Потомак в Вашингтоне. Работы начнутся 15 ноября и продлятся 15 месяцев. Господин Трамп охарактеризовал поле в парке Восточный Потомак как «старое, разбитое, обшарпанное и уже непригодное для использования». Президент заявил, что силами архитектора Тома Фацио вместо него построят «одно из лучших и выдающихся полей для гольфа в мире».
Между тем, как сообщает NPR, 12 октября суд Вашингтона (округ Колумбия) запретил проводить на этом объекте какие-либо работы. Запрет действует до 26 октября и может быть продлен. Вынесшая решение судья Ана Рейес уже потребовала от правительства объяснений.
Поле в парке Восточный Потомак, расположенное в 3 км к югу от Белого дома, открылось в 1921 году. О планах его реконструкции администрация Трампа объявила в начале 2026 года. В феврале «Лига сохранения Вашингтона» подала иск, потребовав заблокировать планы администрации с учетом возможного нарушения экологического законодательства и уничтожения исторического наследия. 10 октября администрация вывела на поле технику и провела вырубку около 500 здоровых деревьев.