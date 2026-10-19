Дональд Трамп перестроит поле для гольфа в Вашингтоне вопреки запрету суда

Поле в парке Восточный Потомак, расположенное в 3 км к югу от Белого дома, открылось в 1921 году. О планах его реконструкции администрация Трампа объявила в начале 2026 года. В феврале «Лига сохранения Вашингтона» подала иск, потребовав заблокировать планы администрации с учетом возможного нарушения экологического законодательства и уничтожения исторического наследия. 10 октября администрация вывела на поле технику и провела вырубку около 500 здоровых деревьев.