Manizha выступит от России на «Евровидении»

Певица Manizha с песней «Русская женщина» («Russian woman») представит Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом стало известно по итогам прошедшего в прямом эфире на «Первом канале» зрительского голосования.

Вместе с Manizha за право участвовать в конкурсе боролись группа #2Маши с песней «Bitter Words», а также Антон Беляев и группа Therr Maitz с песней «Future Is Bright».

«Евровидение»-2021 должно состояться в мае 2021 года в Роттердаме. 65-й по счету конкурс пройдет под слоганом «Откройся».