Кто из лидеров оппозиции подвергся преследованию по итогам несанкционированных митингов

Алексей Навальный был задержан в день своего возращения на родину, 17 января, и на следующий день арестован Химкинским судом. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев колонии. 5 февраля началось рассмотрение еще одного уголовного дела против оппозиционера: его обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. С момента возвращения господина Навального его сторонники провели серию несогласованных митингов с протестами против его ареста. Митинги были разогнаны полицией. Большинство соратников оппозиционера и ряд других участников несистемной оппозиции в ходе протестов были арестованы за административные правонарушения, оштрафованы или стали фигурантами уголовных дел. Некоторым из них грозит наказание по «дадинской» статье за многократное нарушение закона о митингах.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где находился на лечении после предполагаемого отравления ядом из группы «Новичка». Встречать политика в аэропорту Внуково приехали более 2 тыс. человек, однако рейс был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, где господин Навальный был задержан по требованию ФСИН и доставлен в химкинский ОВД. На следующий день судья прямо там постановил задержать оппозиционера на 30 суток. В связи с этим его сторонники объявили всероссийские протестные акции 23 января, а затем и 31 января, во время которых происходили в том числе перекрытия дорог и столкновения с полицией. 2 февраля Симоновский суд приговорил Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам колонии, и сторонники политика призвали всех выйти на протесты в тот же вечер. Во время всех перечисленных акций произошло более 11 тыс. задержаний.

22 января расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список так называемых иностранных агентов) Георгий Албуров был арестован на десять суток за призывы участвовать в акции 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). 2 февраля он покинул спецприемник.

Также 22 января по этой же статье суд оштрафовал на 250 тыс. руб. юриста ФБК Любовь Соболь (как мать несовершеннолетнего ребенка она не может быть подвергнута аресту).

Ранее, 25 декабря прошлого года, СКР по Москве возбудил против Любови Соболь уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия. По версии следствия, 21 декабря она неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, которая, по словам госпожи Соболь, является тещей предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева. Политик утверждает, что лишь позвонила в дверной звонок.

24 января СКР возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированного митинга в Москве 23 января (ч. 2 ст. 139 УК, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По версии следствия, «неустановленные лица» с 18 по 23 января призывали через соцсети к участию в протестах, в результате чего в центр Москвы приехали в том числе и те, кто должен был оставаться на самоизоляции. Таким образом, по мнению следствия, была создана угроза «массового заболевания людей по неосторожности». К 5 февраля в деле появилось десять подозреваемых в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК), практически всем из них уже предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Под домашний арест до 23 марта по этому делу отправлены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег Навальный, продюсер YouTube-канала «Навальный Live», юрист ФБК Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, лидер связанного с господином Навальным профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, муниципальный депутат Люся Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский. Сотруднику ФБК Николаю Ляскину до 23 марта назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено находиться вне дома, за исключением ежедневной прогулки с 16:00 до 18:00, общаться с другими фигурантами дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Столичному муниципальному депутату Константину Янкаускасу суд еще не избрал меру пресечения, поскольку с 29 января он находится под административным десятисуточным арестом из-за призыва к участию в акции 23 января.

28 января СКР возбудил против руководителя сети региональных штабов Леонида Волкова уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, то есть к участию в акциях 23 января (п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет). По версии следствия, господин Волков знал, что митинги не были согласованы, и тем не менее 21 января разместил на YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним участвовать в них «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Сейчас следствие занимается сбором доказательств виновности Леонида Волкова, а также устанавливает личности других лиц, которые могут быть причастны к уголовному делу, в частности глав региональных штабов, которым оппозиционер якобы давал указания привлекать к протестам несовершеннолетних. Сам господин Волков сейчас находится за границей и объявлен в розыск.

31 января СКР возбудил уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время прошедшего в тот день несанкционированного митинга в Москве (ст. 267 УК РФ). Свидетелем по этому делу проходит исполнительный директор «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Андрей Пивоваров.

Кроме того, 31 января Андрей Пивоваров и глава Красносельского района Илья Яшин были задержаны сотрудниками ДПС, остановившими машину каршеринга, в которой ехали оппозиционеры, по подозрению в том, что они оба принимали участие в митинге. Полицейский попросил политиков выйти. Они утверждают, что подчинились, однако их все равно увезли в отделение. 1 февраля суд определил им наказание. Андрея Пивоварова приговорили к 29 суткам административного ареста за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), однако оппозиционер утверждает, что его не было в том месте, где он якобы митинговал, согласно протоколу полиции.

Господин Яшин был арестован за неповиновение полиции на десять суток и оштрафован на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге. По словам политика, в материалах дела указано, что он «вел колонну из 500 человек и скандировал "Свободу Навальному!"», а доказательствами были фото и видео, на которых его нет.

Еще до начала первых митингов более чем в 20 российских городах были задержаны координаторы и волонтеры региональных штабов Алексея Навального, а также сотрудники ФБК.

Партия «Яблоко» сообщила, что за время акций в разных регионах было задержано более десяти членов партии, включая депутата Псковского заксобрания Льва Шлосберга, которого впоследствии отпустили из полиции после составления протокола об административном правонарушении. «Открытая Россия» сообщает о задержании 33 членов организации. По данным двух незарегистрированных Либертарианских партий, оштрафованы или арестованы более 100 их членов.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что по итогам несогласованных акций в регионах России было возбуждено 50 уголовных дел. В регионах возбуждены дела о вандализме, о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, по фактам применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроз применения насилия в отношении представителя власти, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также по «дадинской» статье за неоднократные нарушения митингового законодательства.

После акции 23 января СКР сообщал о возбуждении более чем 20 уголовных дел. По данным РБК, полученным в СКР, МВД и судах, заведено в общей сложности 28 дел.

Кира Дюрягина