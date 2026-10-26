Срок причалил в порту

Октябрьский суд Новороссийска признал Олега Бойченко, Николая Савича и Виктора Папирныка виновными в особо крупном мошенничестве, сообщила 26 октября объединенная пресс-служба судов Кубани. Группа злоумышленников действовала с сентября 2018 года по декабрь 2020 года при реализации федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005–2020 годах». В программу входила в том числе реконструкция причалов в Геопорту Новороссийска, предусматривающая строительство свайного основания причалов, дноуглубление, монтаж отбойных устройств для безопасной швартовки судов и другие работы. Заказчиком выступало ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России», генподрядчиком — ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». Одним из подрядчиков выступала компания «Портгидрострой», директором которой был Виктор Папирнык, а соучредителями, через ООО «Морские инженерные сооружения»,— Николай Савич и Олег Бойченко (Савич также занимал должность директора ООО «Портгидрострой»).