Срок причалил в порту
Бизнесмены получили сроки за хищение у Минобороны 146 млн рублей
В Новороссийске вынесен приговор по делу о мошенничестве со средствами государственного оборонного заказа при реконструкции причалов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ. Подсудимые Олег Бойченко, Виктор Папирнык и Николай Савич отправятся в колонию на сроки от шести до семи лет. Установлено, что они оборудовали причалы отбойными устройствами китайского производства вместо предусмотренных проектом шведских.
Октябрьский суд Новороссийска признал Олега Бойченко, Николая Савича и Виктора Папирныка виновными в особо крупном мошенничестве, сообщила 26 октября объединенная пресс-служба судов Кубани. Группа злоумышленников действовала с сентября 2018 года по декабрь 2020 года при реализации федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005–2020 годах». В программу входила в том числе реконструкция причалов в Геопорту Новороссийска, предусматривающая строительство свайного основания причалов, дноуглубление, монтаж отбойных устройств для безопасной швартовки судов и другие работы. Заказчиком выступало ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России», генподрядчиком — ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». Одним из подрядчиков выступала компания «Портгидрострой», директором которой был Виктор Папирнык, а соучредителями, через ООО «Морские инженерные сооружения»,— Николай Савич и Олег Бойченко (Савич также занимал должность директора ООО «Портгидрострой»).
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в ходе реконструкции портовых сооружений фигуранты дела организовали установку на причалы отбойных швартовочных устройств, которые не соответствовали проектным требованиям.
Как стало известно “Ъ”, оборудование производства Швеции заменили на более дешевый аналог из Китая.
Для создания видимости исполнения обязательств злоумышленники оформляли документы с недостоверными сведениями, что позволило им незаконно получить плату за поставленный товар.
Судом Олегу Бойченко назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет, Николаю Савичу — на шесть лет, Виктору Папирныку — на шесть лет и шесть месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. После оглашения судебного решения всех подсудимых взяли под стражу.
Тем же решением суда в пользу Министерства обороны РФ с подсудимых солидарно взыскан ущерб а размере 146,1 млн руб.
Признают ли подсудимые вину и каково их отношение к предъявленному обвинению, выяснить не удалось: их защитники не ответили на звонки “Ъ”.
Приговор руководителям ООО «Портгидрострой» не первый в уголовном деле о хищениях при реконструкции причалов в Геопорту Новороссийска. В мае 2024 года вступил в силу приговор директору ООО «Инжиниринговая компания "Кронштадт"» Ивану Белотурову, которого районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима, но затем краевой суд заменил ему наказание на условное с учетом сотрудничества со следствием. По просьбе злоумышленников Белотуров составил заключение о том, что продукция компании из КНР соответствует классу причальных сооружений в порту Новороссийска и может использоваться вместо шведского оборудования.