Сербская оппозиция пообещала не вводить санкции против России

«Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять иностранцев, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах»,— добавил господин Бакич. Так он ответил на вопрос о том, как «Студенческий список» собирается справляться с возможными призывами ЕС отказаться от российского газа.