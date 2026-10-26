Сербская оппозиция пообещала не вводить санкции против России
«Студенческий список»: Сербия не будет вводить санкции против России
Новое сербское правительство сконцентрируется на внутренних проблемах и не собирается значительно менять внешнюю политику, в том числе вводить санкции против России. Об этом заявил представитель победившего на выборах в парламент «Студенческого списка» Йово Бакич.
«Мы уважаем Россию и как великую державу, и как исторически важного для нас партнера, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет»,— сказал Йово Бакич в эфире RT Balkan. По его мнению, реальный эффект от введенных Сербией рестрикций будет минимальным, но символически этот шаг будет считан крайне негативно.
«Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять иностранцев, а для того, чтобы действовать в наших национальных интересах»,— добавил господин Бакич. Так он ответил на вопрос о том, как «Студенческий список» собирается справляться с возможными призывами ЕС отказаться от российского газа.
Сербия четвертый год остается единственной в Европе страной, не вводившей антироссийские санкции. Между Москвой и Белградом до сих пор действует соглашение о поставках газа по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока». Бывший депутат Народной скупщины Ненад Попович говорил, что договоренность позволяет Сербии иметь самые низкие цены на газ среди всех европейских стран.
Накануне в Сербии завершились парламентские выборы. По предварительным результатам, 52,65% голосов набирает «Студенческий список», правящая коалиция «Единая Сербия» — 39,22%. Бывший президент Александр Вучич признал поражение и предупредил, что оппозиция нарушит обещание и уже весной введет санкции против России. В программе «Студенческого списка» по внешней политике закреплено, что оппозиция не собирается вводить санкции против России в случае победы на парламентских выборах.