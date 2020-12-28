К Любови Соболь отнеслись проникновенно

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь в воскресенье было предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. После обыска в ее квартире и 48-часового задержания она была отпущена домой. Госпожа Соболь утверждает, что пыталась поговорить с возможным отравителем политика Алексея Навального и ее задержали за звонок в дверь его квартиры. По версии следствия, юрист ФБК «ворвалась» в квартиру пожилой женщины, грубо ее оттолкнув.

Вечером 27 декабря, спустя 48 часов после задержания, Любовь Соболь выпустили из изолятора временного содержания на Петровке. Следователи вручили ей постановление о возбуждении дела и предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК), сообщила юрист ФБК в эфире телеканала «Дождь». «Если кратко рассказывать, то они сами запутались в разных протоколах, а их очень много. Где-то у них написано квартира 37, потом в другом месте написано квартира 38. Где-то даются ложные показания. Очень много несостыковок»,— сказала госпожа Соболь.

В видеообращении, размещенном в Twitter, Любовь Соболь сообщила, что в ее отношении провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов и несколько очных ставок. Причиной своего задержания она назвала боязнь правоохранительных органов, что «к отправителю Навального будут приходить СМИ и задавать вопросы». Задержав ее, силовики пытаются «наказать всех здравомыслящих людей, которые хотят добиться правды и заведения уголовного дела об отравлении Навального», отметила госпожа Соболь.

«Меня не пугают никакие уголовные дела: я и дальше буду баллотироваться в Госдуму (ранее Любовь Соболь заявила, что пойдет на выборы 2021 года по одному из одномандатных округов Москвы.— “Ъ”), чтобы отстаивать наши с вами права. Пока могу сказать, что в заведенном на меня деле много несостыковок»,— добавила она.

Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Следственный комитет (СКР) возбудил 24 декабря, а Любовь Соболь поначалу проходила по нему как свидетель. Речь идет о событиях 21 декабря, когда юрист ФБК приехала по адресу проживания Константина Кудрявцева, который, по данным совместного расследования ФБК, Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, работает в одном из подразделений ФСБ и причастен к отравлению Алексея Навального. Именно господин Кудрявцев якобы был телефонным собеседником господина Навального в опубликованном оппозиционером видеоролике и привел в этом разговоре ряд подробностей спецоперации.

Любовь Соболь утверждала, что хотела задать господину Кудрявцеву несколько вопросов. Она вела в соцсетях прямую трансляцию, на которой запечатлено, как политик звонит в дверь. После этого трансляция прерывается и возобновляется, когда госпожа Соболь уже сидит в машине. Она рассказывает, что ей удалось проникнуть «в соседнюю квартиру», но в какую именно и каким образом — не уточняется. После этого госпожу Соболь задержали и увезли в отделение полиции.

Утром в пятницу дома у Любови Соболь прошел обыск, а ее саму увезли в СКР и задержали на 48 часов. В опубликованном позже на сайте СКР сообщении о возбуждении дела говорится, что госпожа Соболь и ее сторонники сначала безуспешно пытались проникнуть в жилище, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Затем госпожа Соболь «ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком"» и все-таки прошла в подъезд.

«Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру»,— отмечается в сообщении.

Посетившая госпожу Соболь в субботу член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что политик содержится в камере на три человека: «Ее привезли в изолятор около часа ночи, и вчера целый день, на протяжении 16 часов с ней проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки, одна из них была с тещей Кудрявцева в десять вечера. Также было назначено восемь экспертиз. Дело ведут целых шесть следователей».

Как заявили ранее опрошенные “Ъ” юристы, они не ожидают, что госпожа Соболь получит по этому делу максимально возможное наказание (два года лишения свободы), поскольку в ее деле не усматривается отягчающих обстоятельств. Кроме того, оппозиционер воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Кира Дюрягина