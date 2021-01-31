После акции в Москве возбуждено уголовное дело о перекрытии дорог

Следствие возбудило уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время несанкционированной акции в Москве, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.

По делу в качестве свидетеля допросили исполнительного директора «Открытой России» (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) Андрея Пивоварова. Дело возбуждено по ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц).

Кроме того, в отношении Андрея Пивоварова составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции), по которому ему может грозить до 30 суток ареста. По версии следствия, находясь в автомобиле, политик не реагировал на требования полицейских «открыть двери и выйти из машины», сообщается в Telegram-канале «Правозащита Открытки».

Также был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о публичных мероприятиях). Согласно версии следователей, Андрей Пивоваров находился в группе граждан примерно 500 человек и скандировал лозунги «Свободу Навальному!» и «Алексей, выходи!» Санкции по этой статье — штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток.

Андрей Пивоваров был задержан вместе с главой Красносельского района Москвы Ильей Яшиным. Как сообщила жена господина Яшина Вера Мусаелян в Twitter, на него составили протоколы об участии в несогласованной акции и неповиновении сотруднику полиции.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано 4822 человека. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.