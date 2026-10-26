ИИ выше, чем звезды
IPO Anthropic может превзойти SpaceX и стать крупнейшим в истории
Американский ИИ-разработчик, компания Anthropic официально анонсировала проведение первичного размещения своих акций (IPO). Благодаря буму технологий ИИ основанную в 2021 году компанию могут оценить в $2 трлн, что станет крупнейшим IPO в истории, обойдя нынешнего лидера — компанию SpaceX.
Уведомление Anthropic подано в Комиссию по ценным бумагам США (SEС). В проспекте, состоящем из 335 страниц, компания не приводит точной даты размещения, числа акций и объема, средств, которые она планирует привлечь. По неофициальным данным, всю компанию инвесторы могут оценить в $2 трлн, а сумма привлеченных средств составит около $100 млрд. В таком случае IPO Anthropic станет крупнейшим в мировой истории, обойдя нынешнего лидера, компанию SpaceX Илона Маска. В середине июня SpaceX привлекла на IPO $85,7 млрд. Общая оценка SpaceX инвесторами составила $1,77 трлн.
По неофициальной информации, размещение Anthropic состоится в середине ноября. В проспекте лишь сообщается, что IPO пройдет на бирже Nasdaq, а торговаться акции будут под символом ANT.
Компания сообщила, что в первом полугодии ее выручка составила $16,3 млрд — это в 14 раз больше, чем годом ранее. Такой рост был обеспечен главным образом за счет использования ее ИИ-продуктов, включая Claude, коммерческими предприятиями.
Anthropic уделила Claude особое внимание в своем проспекте. «Мы считаем, что именно этот продукт лучше всего определил, как выглядит автономная работа современного искусственного интеллекта. Появление Claude Code изменило представление рынка о том, на что способна система ИИ в процессе взаимодействия с разработчиками ПО: модель не просто предлагает следующую строку кода, а берет на себя планирование, написание, тестирование и отладку. В результате создается код, готовый к использованию в реальных проектах,— сообщает компания.— Сферы применения Claude Code крайне разнообразны и зачастую неожиданны: например, инженеры NASA использовали его для планирования и написания навигационных команд для марсохода Perseverance. Благодаря этому состоялось первое перемещение марсохода, полностью спланированное искусственным интеллектом».
По состоянию на конец июня компания располагала $112,4 млрд свободных денежных средств. Также в проспекте Anthropic написано, что по состоянию на 30 сентября 2026 года в ее клиентскую базу входят более 11 900 клиентов с доходом от $100 тыс. за последние 12 месяцев, более 1900 клиентов с доходом от $1 млн за последние 12 месяцев и примерно 250 клиентов с доходом от $10 млн и более за последние 12 месяцев.
В проспекте указано, что с момента основания в январе 2021 года компания ежегодно несла чистые убытки, в том числе в размере $1,5 млрд, $8,3 млрд и $42 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $80,7 млрд за первые шесть месяцев текущего года.
Anthropic предупреждает, что «в ближайшем будущем компания может не достичь прибыльности или не суметь поддерживать ее на должном уровне».
При этом отмечается, что убытки включают изменение стоимости конвертируемых долговых обязательств и обязательств по производным финансовым инструментам на сумму $1 млрд, $5,4 млрд и $34,3 млрд за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, а также $72,4 млрд за первые шесть месяцев 2026 года.
В проспекте также раскрываются размеры вознаграждения сооснователей и ключевых совладельцев Anthropic — брата и сестры Дарио и Даниэлы Амодеи. По состоянию на июль 2026 года их базовая годовая зарплата составляет по $1,38 млн. По итогам 2025 года Дарио Амодеи, занимающий пост гендиректора, получил общий компенсационный пакет в размере $18 млн, а президент компании Даниэла Амодеи — $16 млн. В эту сумму для обоих вошли базовая зарплата по $654 тыс., а также акции на сумму $9,3 млн и опционы на сумму $4 млн на каждого. Дополнительные выплаты для Дарио Амодеи включали $2,7 млн на обеспечение личной безопасности и $97 тыс. на расходы, связанные с использованием частного самолета.