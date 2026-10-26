ИИ выше, чем звезды

Anthropic уделила Claude особое внимание в своем проспекте. «Мы считаем, что именно этот продукт лучше всего определил, как выглядит автономная работа современного искусственного интеллекта. Появление Claude Code изменило представление рынка о том, на что способна система ИИ в процессе взаимодействия с разработчиками ПО: модель не просто предлагает следующую строку кода, а берет на себя планирование, написание, тестирование и отладку. В результате создается код, готовый к использованию в реальных проектах,— сообщает компания.— Сферы применения Claude Code крайне разнообразны и зачастую неожиданны: например, инженеры NASA использовали его для планирования и написания навигационных команд для марсохода Perseverance. Благодаря этому состоялось первое перемещение марсохода, полностью спланированное искусственным интеллектом».