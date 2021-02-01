Пивоваров и Яшин арестованы за нарушения на акции 31 января

Измайловский суд Москвы назначил административные аресты главе московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину и исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову. Они признаны виновными в нарушениях на акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального.

Как уточнил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков, господин Яшин получил 10 суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и штраф 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Господину Пивоварову назначено 29 суток ареста за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции, сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо».

Илья Яшин и Андрей Пивоваров были задержаны вместе в центре Москвы во время акции 31 января. После задержания их также допросили в качестве свидетелей по уголовному делу о перекрытии дорог во время протеста 23 января в Москве.

Всего в ходе акций, прошедших 23 и 31 января в поддержу находящегося под стражей Алексея Навального были задержаны более 8 тыс. человек, более 100 человек получили административные аресты или штрафы, было возбуждено более 40 уголовных дел. Акции протеста прошли почти в 200 российских городах.

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