Соболь оштрафовали на 250 тыс. рублей за организацию несогласованной акции

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь на 250 тыс. руб. за призывы к участию в несогласованной акции, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального призывают россиян 23 января выйти на улицы и протестовать против задержания политика.

Суд рассмотрел протокол о повторном нарушении ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). «Любвоь Соболь в судебное заседание не явилась, о дате и времени проведения судебного заседания извещена надлежащим образом»,— сказали в пресс-службе суда.

Накануне заседания, 21 января, госпожа Соболь была задержана полицией. Ее отвезли в ОВД «Донское», где на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ. Санкция по этой статье предусматривает наказание до 10 суток ареста, но Любовь Соболь арестовать не могут, потому что у нее есть малолетний ребенок. «Если они нас так боятся — значит, мы все верно делаем»,— прокомментировала в Twitter решение суда госпожа Соболь.

Кроме госпожи Соболь, за последние дни в более, чем 20 российских городах были задержаны координаторы и волонтеры региональных штабов Алексея Навального, а также сотрудники ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Также задержана пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Она арестована на девять суток.

Правоохранительные органы предупреждают о недопустимости участия в несогласованных акциях и напоминают об отвественности, предусмотренной за участие в них. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует сайты с призывами выйти на акцию.

О подготовке властей к субботним протестам — в материале “Ъ” «Силовики готовятся к митингам».