Сотрудник ФБК Албуров арестован на 10 суток за призывы к участию в акциях 23 января

Мещанский суд Москвы арестовал сотрудника ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Георгия Албурова на десять суток за призыва к участию в акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Господина Албурова задержали вчера вечером, 21 января.

Также сегодня, 22 января, суд вынес решение относительно юриста ФБК Любовь Соболь. За призывы к участию в несогласованной акции она оштрафована на 250 тыс. руб. Арестовать госпожу Соболь суд не мог, так как у нее есть малолетний ребенок.

За последние дни в более чем 20 российских городах были задержаны координаторы и волонтеры региональных штабов Алексея Навального, а также сотрудники ФБК. Также задержана пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Правоохранительные органы предупреждают о недопустимости участия в несогласованных акциях и напоминают об ответственности, предусмотренной за участие в них. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует сайты с призывами выйти на акцию.

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