Ушаков анонсировал марафон Путина из 24 двусторонних встреч

В ближайшие дни в Москве состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа (27 октября) и третий саммит «Россия — Африка» (28-29 октября). «Я уже упомянул, что во вторник состоится пять встреч. Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы насчитали 24 такого рода встречи»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).