Ушаков анонсировал марафон Путина из 24 двусторонних встреч
Ушаков: Путин проведет 24 встречи с представите
Президент России Владимир Путин проведет 24 встречи с представителями иностранных государств в последнюю неделю октября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
В ближайшие дни в Москве состоится восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа (27 октября) и третий саммит «Россия — Африка» (28-29 октября). «Я уже упомянул, что во вторник состоится пять встреч. Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы насчитали 24 такого рода встречи»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Среди тех, с кем встретится Владимир Путин, — президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Юрий Ушаков отметил, что саммит специально организован так, чтобы президент смог подробно обсудить двусторонние отношения с лидером каждой из представленных на высшем уровне стран.