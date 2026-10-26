ЦБ: банки в сентябре выдали больше всего ипотечных кредитов за год
В сентябре российские банки выдали ипотечных кредитов на 617 млрд руб. — это самый большой показатель за все месяцы 2026 года, следует из материалов ЦБ. Аналитики регулятора связывают рост с изменениями условий «Семейной ипотеки».
По сравнению с августом рост оформления ипотечных кредитов составил 62%. По программе семейной ипотеки банки выдали 399 млрд руб. — вдвое больше, чем в августе (182 млрд руб.). Рыночная ипотека выросла на 10%, до 184 млрд руб. Средняя ставка по такому кредиту — 18% годовых.
С 1 октября ставка и максимальная сумма по «Семейной ипотеке» стали зависеть от числа детей, а срок льготной ставки ограничили 15 годами. 23 октября после заседания совета директоров ЦБ по ставке (сохранена на 14% годовых) глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку, «если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех, были более умеренные ставки».