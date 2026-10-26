Экс-главу Запорожской торгово-промышленной палаты отправили в колонию за взятку
Мелитопольский межрайонный суд приговорил экс-руководителя Торгово-промышленной палаты содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей к семи с половиной годам в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Александра Ф. задержали в январе 2025 года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, он помог за 5 млн руб. директору строительной организации наладить сотрудничество с предприятием «Управление автомобильными дорогами Запорожья».
Бизнесмен обратился в ФСБ. После получения средств от предпринимателя руководитель Управления автомобильными дорогами Запорожья был задержан.
При назначении наказания суд учел признание вины на этапе предварительного расследования, возраст, состояние здоровья и наличие благодарностей от должностных лиц. Помимо реального срока, суд назначил Александру Ф. 10 млн руб. штрафа.
Ранее экс-замминистра транспорта Запорожской области Юрий Беляев получил восемь лет колонии строгого режима и был оштрафован на 19 млн руб. за получение крупных взяток.