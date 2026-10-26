Экс-главу Запорожской торгово-промышленной палаты отправили в колонию за взятку

Александра Ф. задержали в январе 2025 года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, он помог за 5 млн руб. директору строительной организации наладить сотрудничество с предприятием «Управление автомобильными дорогами Запорожья».