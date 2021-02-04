Оппозицию выводят на акцию ареста

Результатом трех несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального стало административное и уголовное преследование десятков представителей несистемной оппозиции. Больше всего пострадала команда самого господина Навального: практически все его ближайшие соратники являются фигурантами уголовных дел. Другие заметные оппозиционеры получают штрафы и административные аресты, что в итоге может обернуться для них «дадинской» статьей УК и отстранением от предстоящих выборов в Госдуму. Эксперт сомневается, что курс на «обезглавливание» оппозиции окажется эффективным в условиях «сетевого протеста».

По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, по итогам акций 23 и 31 января в 18 регионах возбудили 40 уголовных дел. Следственный комитет России (СКР) после 23 января сообщал о возбуждении более 20 дел, но после акций 31 января и 2 февраля силовики новой статистики не давали. В МВД и СКР “Ъ” сказали, что не располагают новыми данными на этот счет, и попросили прислать официальный запрос.

Большинство ближайших соратников Алексея Навального оказались фигурантами возбужденного 24 января дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы).

По версии следствия, в результате призывов к участию в протестах в центр Москвы приехали лица, зараженные коронавирусом, создав угрозу «массового заболевания людей по неосторожности». Под домашний арест до 23 марта по этому делу отправлены пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, его брат Олег Навальный, продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь (она является обвиняемой и по возбужденному в декабре делу о «нарушении неприкосновенности жилища» тещи предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева), глава московского штаба политика Олег Степанов, лидер связанного с господином Навальным профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, муниципальный депутат Люся Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский. Экс-сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Николаю Ляскину назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Олегу Навальному, Олегу Степанову и Марии Алехиной обвинение уже предъявлено, а в ближайшее время, по словам адвоката Любови Соболь Владимира Воронина, его предъявят и всем остальным.

Для координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова СКР избрал другую статью — склонение несовершеннолетних к противоправным действиям (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК). По версии следствия, господин Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Сейчас следствие устанавливает других причастных к этому делу, в частности, глав региональных штабов, которые якобы получали указания привлекать к протестам несовершеннолетних. Сам Леонид Волков сейчас находится за границей и объявлен в розыск.

Еще одно дело, возбужденное СКР 31 января в связи с протестами, касается воспрепятствования движению транспорта и пешеходов (ст. 267 УК, максимальное наказание в зависимости от тяжести последствий — от 1 до 10 лет тюрьмы).

Об этом стало известно из документов, предъявленных исполнительному директору «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Андрею Пивоварову, пока проходящему по делу как свидетель. 1 февраля суд приговорил его к 29 суткам ареста за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В момент задержания господин Пивоваров ехал в машине с главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным, которого 1 февраля тоже арестовали (10 суток за неповиновение полиции) и вдобавок оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге. Андрей Пивоваров имеет уже два административных ареста, назначенных в сентябре 2020 года за сбор подписей против поправок к Конституции, и может быть привлечен к ответственности по «дадинской» ст. 212.1 УК за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

В схожем положении могут оказаться и другие активисты, которых за минувший месяц арестовывали или штрафовали по нескольку раз. В первую очередь речь идет о координаторах штабов Алексея Навального и сотрудниках ФБК, задерживать которых начали еще до 23 января. Так, 22 января за призывы участвовать в акции сотрудник ФБК Георгий Албуров был арестован на 10 суток (вышел на свободу 2 февраля), а Любовь Соболь — оштрафована на 250 тыс. руб. (арестовать ее суд не вправе из-за малолетнего ребенка). 1 февраля штраф 20 тыс. руб. присудили жене оппозиционера Юлии Навальной.

По данным «Яблока», за время акций в разных регионах были задержаны более десяти его членов, включая депутата псковского заксобрания Льва Шлосберга (отпущен после составления протокола). «Открытая Россия» сообщила о 33 задержанных. Под штрафы и аресты попали более 100 членов незарегистрированной Либертарианской партии.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что у власти сейчас нет никакой другой возможности, кроме как «строго и по закону» реагировать на действия оппозиционеров: к этому ее вынуждают сами протестующие. При этом несистемная оппозиция не несет для действующей власти никакой электоральной угрозы, уверен эксперт: «Поэтому они избрали другую стратегию, революционную. Они рассчитывают, что смогут изменить политическую реальность не на выборах, а путем несанкционированных протестов». В такой ситуации власть просто не может пойти на уступки, так как тем самым даст сигнал и всем остальным подобным группам, что такое поведение допустимо, рассуждает господин Костин. А это, по его мнению, чревато серьезными политическими рисками: «Ведь есть и более опасные группы, которые могут считать этот сигнал. Это и движение "Антифа", и националисты. И они лучше подготовлены к уличным протестам, чем те, кто выходят сейчас на митинги».

Политолог Илья Гращенков полагает, что власть не привыкла идти на диалог с оппозицией и пытается купировать протест массовыми арестами.

Власти действительно «удалось подобезглавить» оппозицию, но ее лидеры в условиях «сетевого протеста» его не возглавляют — им необходимо только координировать протестующих, отмечает эксперт.

По его мнению, команда Алексея Навального не рассчитывает избраться в Госдуму, ее главная цель — «опрокинуть» партию власти с помощью «Умного голосования», и отстранение оппозиционеров с помощью административных и уголовных дел мало повлияет на их задумку.

Кира Дюрягина, Андрей Винокуров