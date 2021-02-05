Алексея Навального попросили не обижать заслуженных людей

5 февраля в Бабушкинском райсуде Москвы началось слушание дела оппозиционного политика Алексея Навального по клевете на ветерана Великой Отечественной войны, 94-летнего Игната Артеменко. В июне прошлого года господин Артеменко снялся в видеоролике в поддержку поправок к Конституции. Алексей Навальный назвал участников ролика «холуями», «позором страны» и «предателями». 15 июня Следственный комитет России (СКР) возбудил дело, но суд по нему был отложен на время лечения оппозиционера в Германии. Господин Артеменко присутствовал на суде по видеосвязи, но почти сразу почувствовал себя плохо. В процессе успели опросить трех свидетелей, которые путались в показаниях, превратив суд в странное представление.

Перед началом судебного заседания полиция привезла к зданию Бабушкинского райсуда ограждения и усилила охрану — видимо, в ожидании несанкционированного митинга, но, кроме журналистов и участников процесса, на заседание никто не пришел. Сам Алексей Навальный был доставлен в суд конвоем,— 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на 2 года и 8 месяцев колонии. Вечером 4 февраля координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что команда оппозиционера до весны не будет организовывать протестных акций в защиту политика, чтобы поберечь силы перед подготовкой к выборам в Госдуму. После возвращения господина Навального из Германии, где он проходил лечение от предполагаемого отравления веществом группы «Новичок», его команда организовала четыре несанкционированных митинга: встречу самолета с оппозиционером 17 января в аэропорту Внуково, две всероссийские акции против ареста господина Навального 23 и 31 января, а также митинг у суда 2 февраля и вечерний сбор в этот же день в центре Москвы с протестом против решения суда. Все акции, кроме встречи Алексея Навального в аэропорту, сопровождались массовыми задержаниями участников.

Заседание по делу Навального о клевете. Главное Читать далее

Заседание суда стартовало с задержкой из-за опоздания адвокатов Алексея Навального. Юлия Навальная в этот раз в суд не пришла. Зато в зале присутствовали сотрудники посольств Франции и Великобритании.

Ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко подключили по видеосвязи из его квартиры — он был в пиджаке с медалями и после начал трансляции надел медицинскую маску.

Рядом с ним сидели две женщины, как позже выяснилось — судья районного суда и дочь (по словам адвокатов, суд в начале заседания утверждал, что это сиделка). Увидев эту картину, Алексей Навальный попросил суд «не издеваться над пожилым человеком», которому тяжело дышать в маске, и разрешить ему прилечь.

— Он же не доживет до конца процесса! Если он сейчас схватится за сердце, вы будете виноваты! — заявил оппозиционер.

— Санитарные правила никто не отменял,— ответила судья Вера Акимова.

Следом Алексей Навальный заявил, что не знаком с материалами дела. Судья удивилась, сказав, что дело было передано в суд еще в августе.

— С августа у меня было много дел,— напомнил господин Навальный.

Судья разрешила ему ознакомиться с делом и обсудить его с адвокатами, объявив перерыв. Адвокаты потребовали обеспечить им возможность пообщаться с клиентом наедине, но конвой в зале все же остался

— Как вы себе это представляете? Переписывайтесь, общайтесь,— развела руками судья Акимова.

После перерыва прокурор Екатерина Фролова зачитала обвинение и текст того самого оскорбительного поста Алексея Навального в соцсетях: «Вот они, голубчики. Надо признать, пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Это заявление, отметила прокурор, не соответствует действительности и причинило моральный вред Игнату Артеменко.

Господин Навальный в ответ заявил, что ему не понятно, в чем его обвиняют. Он указал, что уголовная статья о клевете предполагает, что было совершено умышленное деяние в отношении конкретного человека, а он не знал Игната Артеменко до возбуждения дела, и его сообщения в соцсетях относились ко всем участникам видеоролика, а не к господину Артеменко лично.

Адвокат господина Навального Игорь Кобзев сообщил суду о ряде нарушений, допущенных при возбуждении и рассмотрении дела, сконцентрировав внимание на том, что событие преступления отсутствует, обвинительное заключение не содержит конкретики, а дело «очевидно политически мотивировано». «Какое обвинение опровергать? Что он назвал участников ролика "голубчиками"? Что он считает команду "слабоватой", а она на самом деле она сильная или это не команда вовсе? — заявил господин Кобзев.— Единственной целью является привлечение к уголовной ответственности политика и общественного деятеля Навального, чтобы остановить его антикоррупционные расследования и исключить возможность его участия в выборах».

Далее суд нехотя дал слово Алексею Навальному. Тот выступал почти семь минут. «Я хорошо понимаю, как возникло это дело. Его сфабриковали и изобрели пиарщики, журналисты RT. На меня фабрикуют много уголовных дел, но, когда доходит до суда, всем ясно, что правда на моей стороне. Поэтому понадобилась более хитрая штука — нужно было, чтобы в зале суда я противостоял не бессовестным прокурорам и продажным судьям, а чему-то более важному и святому. И возникла идея — давайте найдем ветерана, наденем на него медали и будем его беспринципно и нагло использовать»,— заявил оппозиционер.

Видеоролик господин Навальный еще раз назвал «мерзким и холуйским», потому что его цель — «чтобы Владимир Путин навечно стал президентом».

Затем он спросил суд, почему не видит в зале суда других участников видеоролика в числе потерпевших, например дизайнера Артемия Лебедева или актера Ивана Охлобыстина, и сам же ответил на свой вопрос — «потому что они бы не выглядели так круто».

Далее слово передали самому Игнату Артеменко. Находящаяся с ним судья зачитала потерпевшему права, а далее он слабым голосом начал зачитывать по бумажке, что он подполковник в отставке, участник партизанского движения, имеет ранение. «Я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, это меня очень огорчило, я вынужден защищать свою честь. Я ранее давал подробные показания, сейчас я себя чувствую нехорошо и прошу прекратить допрос. Я хочу, чтобы Навальный принес извинения передо мной и памятью актера Ланового (покойный артист Василий Лановой тоже снимался в том ролике.— “Ъ”)»,— читал господин Артеменко.

Его показания продолжила зачитывать прокурор. Выяснилось, что Игнат Артеменко служил на 2-м Белорусском фронте, где был ранен, и выписался из госпиталя только в сентябре 1945 года. После войны он служил в Германии до 1952 года, а потом менял место службы, и в общей сложности прослужил до 1982 года. Из показаний следует, что ветеран узнал о видеоролике (вероятно, речь идет о каком-то ролике, где рассказывается про слова господина Навального) летом прошлого года от сиделки, которая присматривала за ним на даче. После этого он обратился к внуку, чтобы тот помог ему подать на оппозиционера в суд, чтобы тот извинился.

Зачитывание показаний прервала ремарка районного судьи из квартиры ветерана. Она сказала, что Игнату Артеменко стало плохо. Пришлось даже вызвать скорую.

— Я вам в самом начале говорил, что так и будет,— сказал Алексей Навальный, после чего суд снова объявил перерыв.

— Они его убьют, чтобы потом сказать, что его этот процесс доконал,— возмущенно продолжил оппозиционер.

— До такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич,— немедленно добавила прокурор и попросила внести ее слова в протокол.

После перерыва вместо Игната Артеменко на экране оказалась пожилая женщина. Судья объявила, что это свидетельница — 94-летняя соседка ветерана Галина Маргулис. Она рассказала о себе и о подзащитном. По ее словам тот «верно служил Родине и не мог быть предателем».

Оказалось, о том, что господина Артеменко оболгали, госпожа Маргулис узнала по телевидению, а сам видеоролик с участием ее соседа не видела.

Алексей Навальный спросил госпожу Маргулис, «что бы сделали белорусские партизаны с людьми, которые украли деньги у пенсионеров и построили на них дворец», но судья сняла этот вопрос. Тогда он спросил, хорошо ли живут ветераны в России и какая пенсия у господина Артеменко. И этот вопрос судья тоже сняла.

— Вы считаете, что много пенсию платят или мало? — не унимался Алексей Навальный

— Не ко мне вопрос,— ответила госпожа Маргулис.— Я довольна.

— А я знаю, что большинство пенсионеров пенсией недовольны. Как думаете, почему?

Тут судья окончательно прервала эту линию допроса.

Тогда Алексей Навальный зашел с другой стороны и поинтересовался у суда, зачем сюда «вывели пожилого человека, который видел что-то по телевизору», и запрещают ему задавать ему вопросы. На это судья ответила, что ему вменяют распространение клеветы в сети интернет.

— Вы сетью интернет пользуетесь? — спросил Навальный госпожу Маргулис.

— Чем? — спросила та и просила повторить вопрос.

— Спасибо большое, Галина Андреевна, всего вам хорошего,— ответил господин Навальный.

— Больше не обижайте людей заслуженных,— попросила Алексея Навального пенсионерка. Тот в ответ пообещал повысить ветеранам пенсию.

Следующим суд стал допрашивать 27-летнего свидетеля Владимира Акимова. Он рассказывает, что увидел в соцсети «ВКонтакте» скриншот твита господина Навального и посчитал его заявление клеветой. «Особенно меня задело, что предателем назвали Игнатенко… то есть Артеменко»,— немедленно запутался свидетель. Он сообщил, что написал электронное письмо в СКР, чтобы там проверили твит, и даже получил ответ, что дело возбуждено.

Однако на вопросы адвокатов господин Акимов так и не смог сказать, кого конкретно отмечал в своем заявлении в качестве пострадавших от клеветы и в какое подразделение СКР обращался. Следом к допросу приступил сам Алексей Навальный и вынудил Владимира Акимова признаться, что тот не видел и не слышал, как он называл фамилию ветерана, рассуждая об агитационном видеоролике. Господин Акимов и вовсе заявил, что не видит разницы между оскорблением и клеветой. Уже после окончания допроса, свидетель нашел в телефоне свое заявление в СКР: выяснилось, что он отправил его в МВД.

Следующей по видеосвязи допросили сиделку ветерана по фамилии Темурова, которая говорила так быстро и непонятно, что ее не понимали все участники процесса, а адвокаты господина Навального отметили, что паспорт свидетельницы на таджикском языке, что не позволяет установить ее личность.

Алексей Навальный несколько раз обращался к участникам суда с вопросом, понятно ли им, что говорит свидетельница, и что происходит.

В зале возникали приступы смеха. Судья ответила на его ремарки двумя предупреждениями и пригрозила после третьего удалить его из зала суда.

— Можете удалять меня. Мне ничего не понятно! — ответил на это Алексей Навальный, и суд снова объявил перерыв — на этот раз, чтобы наладить звуковой сигнал.

После перерыва госпожа Темурова все-таки объяснила, что ухаживает за ветераном уже четыре года и он все время рассказывает ей про войну. По ее словам, летом 2020 года внук Игната Артеменко отправил ей некий видеоролик, под которым был комментарий «Анатолия Алексеевича Навального», и попросил показать его деду (какой именно это был ролик — про поправки или про заявление господина Навального, она не сказала). 8 июня ветеран его посмотрел, а на следующий день его забрала скорая помощь. Свидетель добавила, что внук ветерана также написал заявление в СКР, а ее саму допрашивали по этому делу «в школе». Подробности и объяснения места допроса защите также не удалось выяснить, после чего оппозиционер предположил, что госпожу Темурову вообще не допрашивали.

Третьим свидетелем суд вызвал внука господина Артеменко Игоря Колесникова,

— Вы торговец своим дедом! — немедленно заявил ему Алексей Навальный. Началась словесная перепалка.

Успокоившись, господин Колесников рассказал, что после публикации видеоролика о поправках он узнал от журналистов, которые снимали его деда, что того оклеветал Алексей Навальный. По его словам, узнав об этом, Игнат Артеменко «почувствовал себя оскорбленным», и позже «ему стало нехорошо с сердцем».

— Сегодня в новостях я прочитал заявление Навального о том, что моей семье гореть в аду, что я дедушкой торгую, что получал деньги,— продолжил свидетель.

— Гореть в аду — судье! А вы — торгуете дедушкой! — поправил его Алексей Навальный.

Тогда господин Колесников заверил суд, что не получил от журналистов ни копейки, а его деду журналисты отправили «недорогие подарки».

На замечание господина Навального о том, что показания его и сиделки не сходятся, внук ветерана ответил, что действительно сначала пытался оградить деда от плохих новостей, но потом он «начал наседать» и просить рассказывать, что происходит, после чего он и отправил видео сиделке. Тут между ним и Алексеем Навальным снова началась перепалка, и суд снова объявил перерыв.

Тогда Алексей Навальный сказал, что судья останавливает заседание и снимает вопросы после того, как он ловит свидетелей на лжи. Он попросил внести в протокол протест на действия судьи и продолжил задавать вопросы, в результате чего узнал от господина Колесникова, что он не писал заявление в СКР. Оппозиционер настоял, что видел его заявление в материалах дела и попросил суд показать его. Но судья Акимова отказала ему, заявив, что листы дела будут исследоваться на стадии изучения письменных доказательств, а прокурор тут же попросила отложить заседание.

«В этом деле есть заявление Артеменко! Его внук врет, что его там нет! Покажите этот лист дела. Но вы не можете показать, потому что вы знаете, что он лжет! А прокурор ходатайствует о перерыве, потому что я подловил свидетеля на лжи!» — выпалил Алексей Навальный. Но ему никто не ответил, и суд был отложен до 12 февраля.

Кира Дюрягина, Роман Дорофеев