Главные новости к утру 19 января

Министерство экономики и энергетики ФРГ подтвердило введение санкций США против трубоукладчика «Северного потока-2». Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». О достройке проекта

Четыре человека найдены живыми после схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. Связь с ними была потеряна с момента схода лавины. Информации о том, что под лавиной могут оставаться еще люди, пока нет. Всего в результате ЧП пострадали восемь человек, один погиб. О ЧП

Белорусские организаторы получат компенсации после лишения Минска права провести чемпионат мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Точная сумма компенсаций будет определена позднее. О лишении Белоруссии ЧМ

Государственный обвинитель попросил суд приговорить к 25 годам лишения свободы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Ранее присяжные признали молодого человека, расстрелявшего своих сослуживцев, виновным, но заслуживающим снисхождения. О развитии дела

Президент США Дональд Трамп разрешил с 26 января въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. У прибывающих в США должен быть с собой отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Штаб избранного президента Джо Байдена заявил, что новая администрация Белого дома не планирует отменять ранее введенные ограничения. Инаугурация нового президента состоится завтра, 20 января. О мировой борьбе с COVID-19

Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в РФ Джону Салливану не покидать пост на время формирования новой администрации, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, большинству других послов аналогичное предложение не поступало. О вероятных назначениях нового президента

О предстоящих 19 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.