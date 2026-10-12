«Сбер» подал иск о банкротстве «Евротранса»

В августе Московская биржа зафиксировала дефолт компании по выплате купонного дохода по трем выпускам биржевых облигаций на общую сумму 126,9 млн руб. В том же месяце и до этого, в июле, «Сбер» и банк «Россия» публиковали аналогичные сообщения о намерении банкротства компании.