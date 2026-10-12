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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Финансы

«Сбер» подал иск о банкротстве «Евротранса»

12.10.2026, 22:07
«Сбер» подал иск о признании ПАО «Евротранс» (управляет сетью АЗС под брендом «Трасса») банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. 29 сентября «Сбер» и банк «Россия» повторно уведомили о намерении обратиться в суд с заявлениями о признании «Евротранс» банкротом.
В августе Московская биржа зафиксировала дефолт компании по выплате купонного дохода по трем выпускам биржевых облигаций на общую сумму 126,9 млн руб. В том же месяце и до этого, в июле, «Сбер» и банк «Россия» публиковали аналогичные сообщения о намерении банкротства компании.
В апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор намерен донастроить параметры «народных облигаций» после ситуации с «Евротрансом». До этого не было таких ситуаций, поскольку такие бумаги выпускались либо Минфином, либо регионами, пояснила она.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции