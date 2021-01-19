У Александра Лукашенко выбили клюшку из рук

Политический кризис в Белоруссии лишил ее одного из наиболее заметных спортивных событий года. Международная федерация хоккея (IIHF), находясь под колоссальным политическим и экономическим давлением, была вынуждена отнять у Минска право совместно с Ригой принять чемпионат мира нынешнего года. В ближайшее время IIHF предстоит определить замену белорусской столице в качестве локации для проведения своего главного турнира.

Международная федерация хоккея обнародовала решение, принятое по итогам заседания Совета IIHF. Орган постановил перенести из Минска в другую локацию матчи чемпионата мира, который должен пройти в этом году с 21 мая по 6 июня. Основанием для принятия решения стал «беспристрастный процесс due diligence» с привлечением помимо членов мирового хоккейного сообщества «независимых экспертов». Они анализировали, как сказано в заявлении федерации, риски, имеющие отношение прежде всего к «обеспечению безопасности» в связи с двумя факторами –- пандемией коронавируса и «политической нестабильностью» в Белоруссии. В результате IIHF воспользовалась пунктом своего регламента, разрешающим лишать хозяина первенства его статуса при возникновении опасений по поводу способности обеспечить «свободное и безопасное» перемещение во время турнира игроков, официальных лиц, журналистов и болельщиков.

Такой исход заседания Совета IIHF нетрудно было предвидеть.

Вопрос насчет статуса белорусской столицы как второго, наряду с Ригой, хозяина чемпионата мира возник практически сразу после объявления в августе победителем выборов президента страны Александра Лукашенко, вылившегося в непрекращающиеся массовые протесты.

Целый ряд организаций — спортивных и политических, включая Европарламент,— призвали IIHF отнять у Белоруссии чемпионат мира в связи с систематическими нарушениями прав человека в стране, а также сложной обстановкой. На прошлой неделе президент федерации Рене Фазель совершил поездку в Минск для встречи в том числе с господином Лукашенко, однако после нее столкнулся с волной критики в свой адрес.

А, возможно, в решающий аргумент в пользу целесообразности экстренного переноса превратились еще более свежие события. Сначала от поддержки IIHF в том случае, если Белоруссия отстоит чемпионат, объявил бренд Nivea. А в минувший уикенд о том же самом заявила в своем аккаунте в Twitter Skoda, являющаяся партнером федерации и ряда ее основных состязаний, включая мировое первенство, на протяжении 28 лет.

Для IIHF потеря автомобильного бренда, акцентировавшего внимание на необходимости «уважения прав человека», означала бы колоссальный как материальный, так и имиджевый урон.

Рене Фазель охарактеризовал решение лишить Белоруссию права принимать первенство «вызывающим сожаление». Он дал понять, что придерживался иного мнения и хотел позиционировать его как «инструмент примирения в социально-политическом конфликте». Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская восприняла вердикт Совета IIHF как «победу», написав в своем Telegram-канале, что «не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед чемпионатом мира» и что «у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем».

Совет IIHF, отобрав у Белоруссии чемпионат мира, сохранил интригу по поводу нового хозяина.

В его сообщении говорится о том, что заявка на турнир 2021 года была совместной минско-рижской, а следовательно, IIHF «должна рассмотреть статус Латвии как сохозяина», а также «оценить возможность» проведения соревнований в одной стране для облегчения применения антикоронавирусных мер и перемещений команд.

Ранее Рене Фазель рассказал о готовности Дании и Словакии принять матчи чемпионата. В этих государствах проходили предыдущие первенства — 2018 и 2019 годов. Прошлогоднее, в Швейцарии, было отменено из-за пандемии коронавируса.

Арнольд Кабанов