Лавина прошла по «синей» трассе При ЧП на горнолыжном курорте погиб один человек и восемь пострадали

После обильного снегопада в поселке Домбай Карачаево-Черкесии на горнолыжную трассу, где в это время находились лыжники, в том числе с детьми, сошла лавина. По оценке специалистов, она была небольшой мощности, не более нескольких тысяч кубов снега, однако в ее зону попало от четырех до 12 человек. По предварительным данным, пострадали восемь человек, один погиб. Поиски людей не останавливались и ночью. Накануне происшествия МЧС объявило о повышенной лавиноопасности на высотах свыше 2 тыс. метров. В это же время специалистами Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы проводились работы по принудительному спуску лавин, что могло спровоцировать сход снега в районе горнолыжной трассы. Прокуратура республики и управление СКР по КЧР начали проверку обстоятельств происшествия на горном курорте.

Сходу лавины предшествовала непогода, установившаяся в горах: несколько дней здесь шел снег и даже временно был ограничен въезд в поселок Домбай из-за закрытой федеральной трассы. Как рассказали “Ъ” в гостинице «Старый клен», с 16 января из-за погодных условий в поселке не работали «канатки», кроме первой очереди парно-кресельной дороги, на которой можно было доехать только до участка, где в основном катаются новички и дети.

Предупреждение об опасности схода лавин на высоте более 2 тыс. метров было сделано и республиканским МЧС. На официальной странице в Instagram была размещена рекомендация «до выхода на маршрут заранее узнать возможные места схода лавин и постараться их избегать, не выходить в горы в снегопад и непогоду». «В случае выхода на маршрут необходимо заблаговременно пройти регистрацию и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды»,— советовали спасатели.

Лавина, по информации МЧС КЧР, сошла в районе четвертой очереди канатной дороги на хребте Мусса Ачитара, частично засыпала так называемую синюю трассу средней сложности и вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника.

Информацию об этом спасатели получили в понедельник около 13 часов 30 минут. В зону схода лавины попали два пункта проката и кафе, которое, по информации очевидцев, не работало. На видео, которое снимали свидетели происшедшего, хорошо видно, как воздушной подушкой людей сбивает с ног, а затем засыпает снежной пылью. Очевидцы также утверждали, что перед сходом лавины слышали взрывы.

На склон были немедленно брошены отряды поисковиков, которые продолжали искать пострадавших людей до темноты. В общей сложности было задействовано, по данным МЧС, 233 человека и 28 единиц техники. К поисковым работам присоединились и многочисленные волонтеры из числа местных жителей, которые собирались через группы в WhatsApp. К вечеру спасатели обнаружили первого погибшего — мужчину. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Сход лавины могли спровоцировать и работы, которые проводились Северо-Кавказской военизированной службой по активному воздействию на метеорологические и другие процессы, которые расстреливали лавины, чтобы предотвратить повреждение инженерной инфраструктуры Домбая. Руководитель службы Хизир Чочаев пояснил “Ъ”, что сотрудники службы действительно стреляли по лавинному очагу и спустили небольшую лавину в овраг в стороне от горнолыжных трасс.

Однако, по его словам, в горах прошел мощный снегопад, и поэтому «лавина по-любому бы разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов».

Он также отметил, что во время проведения обстрела лавинного очага район был закрыт для катания, и предупредил, что при сложившихся погодных условиях следует ожидать схода новых лавин.

В прокуратуре КЧР и республиканском следственном управлении СКР началась проверка всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Александра Ларинцева, Пятигорск