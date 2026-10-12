Ударные дроны поделятся опытом
Минобороны допустило разработчиков к видеоархиву для обучения военных нейросетей
12.10.2026, 21:38
Министерство обороны РФ открыло более чем 40 разработчикам беспилотных систем доступ к общему архиву видеозаписей боевого применения дронов для обучения нейросетей. В ведомстве уверены, что создание единой базы облегчит подготовку алгоритмов на материалах применения разных типов беспилотников. Результаты работы частных компаний в Минобороны намерены использовать для обучения собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ).
О подключении разработчиков к ведомственному видеоархиву сообщил журналистам 12 октября замминистра обороны Дмитрий Щербинин. Специализированное хранилище содержит подготовленные видеоматериалы применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов. Для работы с архивом специалисты Минобороны разработали единый классификатор данных для машинного обучения, позволяющий участникам структурировать информацию по общим правилам. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в систему, где их проверяют на полноту и соответствие установленному формату. В ведомстве рассчитывают использовать накопленный массив для создания и обучения собственных нейросетей.
Необходимость в общей базе связана с дефицитом данных для обучения военного ИИ. Как ранее объяснял “Ъ” один из разработчиков, для точного распознавания целей и определения траектории их поражения нужны тысячи качественных видеопримеров каждого типа объектов, обработанных специалистами вручную. Подготовка таких выборок требует времени и ресурсов, а собственные испытания отдельной компании не всегда позволяют собрать достаточно разнообразный материал.
Общий же архив дает разработчикам возможность использовать записи применения разных беспилотников.
Открытие доступа стало ответом на запрос производителей, пожелания которых в августе этого года изложил гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, разработчики выступили против ситуации, когда видеозаписи, передаваемые в общую базу, были доступны военным и команде, создавшей и поддерживающей хранилище, но не другим коллегам по отрасли. Господин Чадаев утверждал, что еще летом по поручению министра обороны Андрея Белоусова была разработана процедура доступа для других допущенных команд. Информацию о постепенном и поэтапном подключении компаний к системе подтвердил источник “Ъ” в Минобороны.
По оценке Алексея Чадаева, архив насчитывает сотни терабайт видеозаписей, в том числе в разрешении Full HD. Изначально он формировался вокруг материалов применения дронов КВН, но по мере допуска других разработчиков пополнялся записями с разных типов ударных беспилотников, включая оптоволоконные и радиоуправляемые, рассказал “Ъ” специалист одного из российских конструкторских бюро БПЛА. Официально Минобороны объем хранилища не раскрывало.
Подобную инфраструктуру развивает и Украина. В январе 2026 года украинское Минобороны совместно с американской Palantir запустило платформу Brave1 Dataroom для обучения военных нейросетей, первоначально ориентированную на обнаружение и перехват воздушных целей. В августе разработчикам открыли доступ к Avengers Labs, располагающей размеченным архивом из более чем 5 млн кадров боевого применения техники. По данным украинского военного ведомства, к сентябрю на платформе обучали собственные модели более 30 оборонных компаний.
Российский сервис появился на фоне более широкой работы Минобороны над внедрением ИИ в беспилотные системы. Еще в июле Андрей Белоусов сообщал о создании «витрины данных», которая должна помочь производителям обучать нейросети для беспилотников. Одной из задач он тогда называл обработку информации непосредственно на борту аппарата. Является ли нынешний сервис техническим продолжением той инициативы, ведомство не уточнило.