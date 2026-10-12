Ударные дроны поделятся опытом

Открытие доступа стало ответом на запрос производителей, пожелания которых в августе этого года изложил гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, разработчики выступили против ситуации, когда видеозаписи, передаваемые в общую базу, были доступны военным и команде, создавшей и поддерживающей хранилище, но не другим коллегам по отрасли. Господин Чадаев утверждал, что еще летом по поручению министра обороны Андрея Белоусова была разработана процедура доступа для других допущенных команд. Информацию о постепенном и поэтапном подключении компаний к системе подтвердил источник “Ъ” в Минобороны.