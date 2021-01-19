Берлин подтвердил введение санкций США против трубоукладчика «Северного потока-2»

Во вторник, 19 января, США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2», подтвердил AFP официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ. Ранее о возможных ограничительных мерах сообщали немецкие СМИ.

«Это объявление о введении санкций в отношении российского корабля. Мы с сожалением принимаем к сведению это объявление»,— сказал представитель ведомства.

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус». По информации издания, США уже уведомили об этом правительство ФРГ и других европейских партнеров.

После того, как под угрозой американских санкций от участия в проекте отказались европейские суда, на достройку «Северного поток-2» были направлены два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ. Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».