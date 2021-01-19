IIHF выплатит Белоруссии компенсацию за лишение ЧМ по хоккею

Белорусские организаторы получат компенсации после лишения Минска права провести чемпионат мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Точная сумма компенсаций будет определена позднее.

«Санкций для IIHF нет, будет компенсация белорусским организаторам. Они точно прописаны в договорах. Мы ждем отчета и анализа из офиса генерального секретаря IIHF, который определит все издержки и последствия этого решения в ближайшие недели»,— сказал господин Бржиза в интервью изданию Sport.cz.

Представитель IIHF также напомнил, что сейчас ведутся переговоры с Данией и Сербией о возможности проведения матчей чемпионата, которые должны были пройти в Белоруссии. Также готовность провести весь турнир выразила Латвия. Все расходы по переносу турнира понесет IIHF.

IIHF лишила Белоруссию права на проведение чемпионата накануне, 18 января. Первенство должны были совместно принять с 21 мая по 6 июня Рига и Минск. Решение IIHF вынесла на фоне протестов в Белоруссии. Лишить Белоруссию чемпионата IIHF призывали ряд крупных организаций — спортивных и политических, включая Европарламент — в связи с систематическими нарушениями прав человека в стране, а также сложной обстановкой.

О решении IIHF — в материале “Ъ” «У Александра Лукашенко выбили клюшку из рук».