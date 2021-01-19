Четыре человека найдены живыми после схода лавины в Карачаево-Черкесии

Двое туристов, пропавшие после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай, вышли на связь, сообщил представитель ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии. По его словам, информации о том, что под лавиной могут оставаться еще люди, пока нет.

«Место нахождения туристов, мужа и жены, установлено. С ними все хорошо»,— сказал представитель ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Их нашли в самом поселке.

Позднее заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян подтвердил, что на связь вышли еще двое. «Четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены»,— сказал господин Шахбазян в видеообращении (цитата по «РИА Новости»).

Лавина сошла на горнолыжную трассу днем 18 января, в момент, когда на ней находились лыжники, в том числе с детьми. По оценке специалистов, она была небольшой мощности, но в ее зону попало от четырех до 12 человек. Пострадали восемь человек, один погиб. Погибшим оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Сход снега могли спровоцировать работы по принудительному спуску лавин. СКР начал доследственную проверку.

О ЧП на курорте — в материале “Ъ” «Лавина прошла по «синей» трассе».