Трамп отменил ограничения на въезд в США из Бразилии, Великобритании и шенгенской зоны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий с 26 января въезд в страну из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. При этом у прибывающих в США должен быть с собой негативный тест на коронавирус COVID-19.

«Министр здравоохранения и социальный служб США посоветовал мне снять ограничения, применимые к шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Ирландии и Бразилии, оставив при этом ограничения, применимые к КНР и Ирану»,— говорится в указе президента.

После публикации указа пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что новая администрация не планирует снимать ограничения на международные поездки. «По рекомендации нашей медицинской бригады администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение COVID-19»,— написала она в Twitter. Передача власти состоится завтра, 20 января.

Запрет на въезд из этих стран был введен в марте 2020 года на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в США. Сейчас в США число заразившихся COVID-19 превысило 24 млн, число умерших почти достигло 400 тыс.

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