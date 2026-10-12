Приговор оценили по полной программе
Фигуранту дела о мошенничестве при поставке ПО для УДП смягчили наказание
12.10.2026, 21:48
Мосгорсуд признал обоснованным обвинительный приговор, вынесенный по делу о хищении средств, выделенных в 2018 году на развитие интернет-сайта Управления делами президента (УДП). Сроки получили учредитель ООО «Диаком» Игорь Дыба и экс-сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рита Мазурова, обжаловал решение Тверского суда только первый. Он полностью возместил ущерб по делу, и суд на полгода смягчил ему наказание — до трех с половиной лет колонии общего режима. По этому делу проходил бывший начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага, но его уголовное преследование было прекращено по сроку давности.
Апелляционные жалобы учредителя ООО «Диаком» Игоря Дыбы и его защиты Мосгорсуд рассмотрел 12 октября. Предприниматель оспаривал решение Тверского суда столицы, который в октябре 2025-го назначил ему четыре года общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его сообщница Рита Мазурова получила три года колонии и была оштрафована на 400 тыс. руб., но к ней была применена отсрочка исполнения приговора до достижения дочерью осужденной 14 лет. При этом суд взыскал с обоих по иску УДП сумму ущерба — 1,95 млн руб.
Третий фигурант — бывший начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага — от уголовного преследования был освобожден в декабре 2024 года, поскольку по инкриминируемому ему преступлению (ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями») к тому моменту истек срок давности. Как сообщал “Ъ”, это не первое дело в отношении господина Надраги. Ранее ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, с причинением ущерба в размере 27 млн руб. Тогда речь также шла о контракте на поставку программного обеспечения. Мещанский суд Москвы в сентябре 2022 года приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе, однако Верховный суд РФ его отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Как установили следствие, а затем суд, в 2018 году УДП заключило с ООО «Диаком» контракт на развитие интернет-сайта УДП. Стоимость работ составила около 1,95 млн руб., от заказчика вопросом занимался господин Надрага. Непосредственным исполнителем работ являлась Рита Мазурова, курировавшая техническую часть проекта. Поначалу все шло благополучно: программное обеспечение было развернуто на арендованном сервере компании и продемонстрировано приемной комиссии. Без замечаний был подписан акт приема-передачи.
Ситуация изменилась в 2020 году, когда проверку контрактов УДП проводило Контрольно-ревизионное управление президента.
Выяснилось, что программное обеспечение так и не было внедрено в инфраструктуру заказчика. Даже найти само ПО не удалось — флешка где-то затерялась. ООО «Диаком» предоставило новую копию, однако внедрить продукт не удалось.
Результаты проверки легли в основу уголовного дела. Следствие в итоге посчитало, что работы фактически выполнены не были, а бюджетные средства похищены.
В апелляционной инстанции Мосгорсуда Игорь Дыба, участвовавший в заседании с помощью видео-конференц-связи, по-прежнему настаивал, что контракт с УДП был исполнен надлежащим образом, а значит, предъявленное ему обвинение было необоснованным. Он отметил, что уже возместил ущерб в размере 1,95 млн руб., но это обстоятельство не является признанием вины. Господин Дыба указал на допущенные, по его мнению, в ходе следствия и процесса нарушения. В частности, отметил осужденный, его несвоевременно ознакомили с постановлением о назначении экспертизы, что ограничило право на защиту. При этом, по его словам, эксперты не владели языком программирования, на котором было написано ПО, и фактически оценивали работу, не имея необходимой квалификации. Господин Дыба сравнил эту ситуацию с допросом иностранца без переводчика.
Его адвокаты Ирина Скурту и Елена Алтынбаева, в свою очередь, заявили, что спор вокруг исполнения контракта должен был решаться в арбитражном порядке, а не в уголовном процессе. Защита настаивала, что выводы суда первой инстанции о наличии сговора между господами Дыбой и Мазуровой и корыстном умысле в их действиях не были подтверждены доказательствами.
По версии адвокатов, экономическая составляющая контракта свидетельствует об отсутствии цели хищения: стоимость работ была сопоставима с расходами ООО «Диаком», а прибыль — минимальной. Контракт, по словам защиты, имел скорее репутационное значение и служил для формирования портфолио компании.
Особое внимание адвокаты уделили проведению экспертизы. Они указали, что эксперты, проверявшие программное обеспечение, не запросили у следствия дополнительную документацию, без которой корректная оценка результатов была невозможна.
В результате предмет исследования изучили не в полном объеме. Защита неоднократно ходатайствовала о проведении повторной экспертизы с участием специалистов ООО «Диаком», которые могли бы продемонстрировать работоспособность разработанного ПО, но суд первой инстанции отклонил эту просьбу, что, по мнению адвокатов, нарушило принцип состязательности сторон.
Рита Мазурова, приговор не обжаловавшая, также присутствовала на заседании в Мосгорсуде. Она заявила, что оставляет решение по жалобе господина Дыбы на усмотрение суда.
В итоге судебная коллегия приговор изменила частично. С учетом того, что Игорь Дыба полностью возместил УДП ущерб, наказание ему было смягчено на полгода — до трех с половиной лет колонии общего режима, а штраф уменьшен до 400 тыс. руб.
Адвокаты Игоря Дыбы заявили, что намерены обдумать дальнейшие шаги, в том числе возможность обжалования решения в кассационном порядке.