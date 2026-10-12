Приговор оценили по полной программе

В апелляционной инстанции Мосгорсуда Игорь Дыба, участвовавший в заседании с помощью видео-конференц-связи, по-прежнему настаивал, что контракт с УДП был исполнен надлежащим образом, а значит, предъявленное ему обвинение было необоснованным. Он отметил, что уже возместил ущерб в размере 1,95 млн руб., но это обстоятельство не является признанием вины. Господин Дыба указал на допущенные, по его мнению, в ходе следствия и процесса нарушения. В частности, отметил осужденный, его несвоевременно ознакомили с постановлением о назначении экспертизы, что ограничило право на защиту. При этом, по его словам, эксперты не владели языком программирования, на котором было написано ПО, и фактически оценивали работу, не имея необходимой квалификации. Господин Дыба сравнил эту ситуацию с допросом иностранца без переводчика.