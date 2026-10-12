Индекс Мосбиржи вырос на 3%

Рынок находился в ощутимом плюсе на уровнях, достигнутых еще в ходе вечерней сессии пятницы, когда индекс протестировал максимум с июня — 2400 пунктов. С вечера пятницы индикатор взлетел более чем на 4%, почти до 2424 пунктов, к утру субботы. Причиной скачка волатильности стали сообщения о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией в США и на мировой рынок 300 тыс. тонн дизельного топлива немедленно, 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн — после.