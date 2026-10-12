Индекс Мосбиржи вырос на 3%
12.10.2026, 21:41
Российский рынок акций завершил основную сессию понедельника ростом более чем на 3%, оставшись немного ниже 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Рублевый индикатор к закрытию основных торгов прибавил 3,12% и составил 2393,83 пункта, долларовый РТС вырос на 4,34%, до 898,65 пункта. Более сильная динамика валютного индекса объясняется заметным укреплением рубля к доллару. С 19:00 до 23:50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя сессия, в ходе которой существенного изменения динамики индекса не отмечается.
Рынок находился в ощутимом плюсе на уровнях, достигнутых еще в ходе вечерней сессии пятницы, когда индекс протестировал максимум с июня — 2400 пунктов. С вечера пятницы индикатор взлетел более чем на 4%, почти до 2424 пунктов, к утру субботы. Причиной скачка волатильности стали сообщения о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией в США и на мировой рынок 300 тыс. тонн дизельного топлива немедленно, 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн — после.
В частности, подорожали бумаги VK (+6,8%), «АЛРОСЫ» (+5,1%), «Полюса» (+4,6%), «ИКС 5» (+3,1%). Подешевели акции НЛМК (-2%), «НОВАТЭКа» (-3,3%), «ЛУКОЙЛА» (-2%), «Яндекса» (-2%). Стоимость нефти к 19:38 мск росла на 2%, до $106,8 за баррель Brent. Индекс доллара повышался на 0,4%, до 102,6 пункта.