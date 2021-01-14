ВОЗ уже там

Команда экспертов из ведущих государств мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, в четверг прибыла в китайский город Ухань, где в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Цель миссии — совместно с китайскими коллегами установить источник происхождения вируса. Учитывая, что обвинения в адрес Пекина в попытке утаить информацию об этом стали катализатором противостояния США и Китая, разделив мир на два лагеря, миссия ВОЗ станет первой реальной возможностью объединить международные усилия в борьбе с коронавирусом, прекратив поиск правых и виноватых.

О том, что так и не состоявшийся в 2020 году визит экспертов Всемирной организации здравоохранения в КНР начинается в четверг, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, приветствовавший начало международного расследования в Ухане. «Мы рады, что команда ученых начинает поездку в Китай, чтобы поучаствовать в научном исследовании с китайскими коллегами по вопросу происхождения коронавируса»,— заявил господин Гебрейесус на брифинге в Женеве в понедельник.

Интрига вокруг того, когда же миссия ВОЗ наконец прибудет в Китай, державшая мир в напряжении на протяжении 2020 года, сохранялась до начала января. Еще на прошлой неделе господин Гебрейесус не скрывал разочарования многочисленными бюрократическими проволочками с китайской стороны, так и не позволившей миссии ВОЗ начать своевременную работу в китайском городе Ухань, где в конце 2019 года был впервые обнаружен COVID-19.

Отвечая на вопрос, с чем была связана задержка с выдачей разрешения на прибытие международной группы в Китай, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ограничилась краткой ремаркой, что причиной стала «специфика официальных процедур в условиях пандемии».

Между тем еще одним проявлением китайской специфики станет двухнедельная отсрочка в начале полноценной работы миссии ВОЗ в Китае, учитывая, что по прибытии в страну ученые из десяти государств будут помещены на 14-дневный карантин.

О необходимости такой меры заявил в среду представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. «После того как эксперты ВОЗ 14 января прибудут в Ухань, согласно национальным мерам по контролю и профилактике коронавируса, им будет необходимо пройти карантин. В этот промежуток времени китайские ученые и эксперты в области медицины будут вести с ними подробные консультации посредством видеосвязи»,— сообщил господин Ми Фэн. Согласно введенным в КНР санитарным нормам, все прибывающие в страну должны пройти 14-дневный карантин в специализированных центрах и отелях.

Готовясь к началу работы международных экспертов в Ухане, китайские власти призывают не политизировать проблему и прекратить считать свою страну первоисточником бед, которые обрушились на мир в прошлом году. «Происхождение COVID-19 — научный вопрос, ВОЗ должна провести такие же исследования в других странах и регионах. Китайская сторона будет и дальше тесно сотрудничать с ВОЗ и международными экспертами по этому вопросу»,— заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Члены миссии ВОЗ по изучению COVID-19 в аэропорту Уханя Фото: Thomas Peter, Reuters

Как сообщил на брифинге в Пекине представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, группа международных экспертов прилетает в Ухань 14 января из Сингапура. В состав делегации входят специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. Российскую сторону в команде ВОЗ представляет заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Более подробно о целях миссии рассказал один из членов делегации ВОЗ Фабиан Лентдертц, комментарий которого цитирует британская газета The Guardian. «Вспышку невозможно расследовать удаленно. Действительно важно видеть места, где все произошло, оценивать условия, осмотреть рынок в Ухане, институт вирусологии, увидеть фермы диких животных, потенциальное связующее звено между вирусом и людьми»,— заявил господин Лентдертц. «Начав работать в Ухане, мы можем попытаться заглянуть в прошлое и посмотреть, куда нас заведут полученные данные. Возможно, факты укажут нам, что нужно остаться в этом же районе, а может мы поймем, что источник — в другой части Китая. Не исключено, что он окажется вообще в другой стране»,— добавил эксперт.

Представитель делегации ВОЗ, вьетнамский биолог Хунг Нгуен Фото: Thomas Peter, Reuters

Первый случай заражения COVID-19 был предположительно выявлен в Ухане 17 ноября 2019 года, спустя полтора месяца Пекин официально уведомил об этом ВОЗ, которая в марте прошлого года назвала вспышку неизвестной болезни пандемией. Пока большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения, который мог передаться человеку от летучих мышей.

Тем не менее за последние месяцы мир наводнили многочисленные конспирологические теории, включая версию о «тайном биологическом оружии Китая», которое якобы было использовано как месть президенту США Дональду Трампу, резко ужесточившему китайский курс Вашингтона. В ответ Пекин без особого успеха попытался перевести мяч на половину США, призвав искать в этой истории не «китайский», а «американский» след.

В итоге вопрос о происхождении COVID-19 стал одним из ключевых факторов геополитики, разделив мир на два лагеря. Ряд государств во главе с США возлагает прямую или косвенную вину на Пекин, а также на Всемирную организацию здравоохранения, считая, что она долгое время «покрывала» Китай. Другие призывают не демонизировать КНР и объединить усилия для борьбы с пандемией.

Между тем последние заявления представителей команды ВОЗ, указывающих на то, что первоисточник заражения COVID-19 мог находиться не в Китае, а другой стране, свидетельствуют о том, что Пекин получает новый шанс избавиться от презумпции вины и ответственности за глобальную пандемию, которую возложила на него уходящая администрация президента Трампа.

Сергей Строкань