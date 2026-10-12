Министры ОПЕК+ выступили за безопасность перевозок энергоносителей

В ОПЕК+ констатировали, что нынешние перебои в поставках привели к беспрецедентному росту стоимости судоходства и страхования, достигшему более трети цены товара. Эти издержки, по оценке министров, перекладываются на всю цепочку создания стоимости нефти, увеличивая бремя затрат для производителей и потребителей и оказывая дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.