Министры ОПЕК+ выступили за безопасность перевозок энергоносителей
12.10.2026, 22:42
Министры стран ОПЕК+ встретились в Эр-Рияде на полях Мирового нефтяного конгресса и заседания Международного энергетического форума. Участники рассмотрели рыночную ситуацию и договорились продолжить консультации в рамках существующих механизмов, включая министерский комитет по мониторингу (JMMC) и министерские встречи ОПЕК+, отмечается в пресс-релизе организации.
Министры подтвердили приверженность решениям, принятым 7 июня 2026 года на министерской встрече, для достижения и поддержания стабильного нефтяного рынка. Отдельно была отмечена исключительная важность безопасности международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергоносителей и своевременной транспортировки нефти и нефтепродуктов.
В ОПЕК+ констатировали, что нынешние перебои в поставках привели к беспрецедентному росту стоимости судоходства и страхования, достигшему более трети цены товара. Эти издержки, по оценке министров, перекладываются на всю цепочку создания стоимости нефти, увеличивая бремя затрат для производителей и потребителей и оказывая дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.