Минцифры анонсировало меры поддержки строительства дата-центров

Министр напомнил, что свыше 80% всех ресурсов расположены в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно. Приоритет будут отдавать тем регионам, где есть профицит энергетики, — например, на Урале и в Восточной Сибири. Сейчас, по его словам, в России строятся 42 ЦОДа, большинство из которых расположены за пределами столичного региона.