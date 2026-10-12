Минцифры анонсировало меры поддержки строительства дата-центров
12.10.2026, 21:44
Минцифры до конца года проработает меры поддержки строительства центров обработки данных (ЦОД), сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Речь, по его словам, идет в том числе о механизмах льготного кредитования.
Использовать все доступные механизмы для поддержки строительства ЦОДов поручил премьер-министр Михаил Мишустин. «Фабрика проектного финансирования, СПИК, соглашение о защите и поощрении инвестиций — все то, что сейчас работает на большие инфраструктурные проекты»,— уточнил глава Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).
Максут Шадаев допустил, что в ближайшее время появится большой спрос на дополнительные дата-центры. «Конечно, скорее всего, будут какие-то защищенные локации либо углубленные, либо далеко территориально отнесенные»,— добавил он.
Министр напомнил, что свыше 80% всех ресурсов расположены в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно. Приоритет будут отдавать тем регионам, где есть профицит энергетики, — например, на Урале и в Восточной Сибири. Сейчас, по его словам, в России строятся 42 ЦОДа, большинство из которых расположены за пределами столичного региона.