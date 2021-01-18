Handelsblatt: США введут санкции против трубоукладчика «Северного потока-2»

США намерены ввести санции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в в достройке трубопровода «Северный поток-2», и его владельца, ООО «КВТ-Рус», сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Издание утверждает, что США 18 января уведомили об этом правительство Германии и других европейских партнеров.

15 января компания Nord Stream 2 AG сообщила, что отложила начало работ по завершению строительства газопровода в водах Дании. Оператор не комментировал, с чем связана приостановка и когда работы возобновятся. 18 января стало известно, что экологические организации опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) Германии о выдаче разрешения на строительство. Подача жалоб приостанавливает действие разрешения.

Отметим, что на вопрос о том, пересмотрит ли ФРГ решение о поддержке трубопровода «Северный поток-2» на фоне задержания политика Алексея Навального, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что позиция правительства не изменилась.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».