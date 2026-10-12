«Яндекс» предупредил о мошенниках на фоне сбоев сервисов

В Yandex Cloud подчеркнули, что сотрудники сервиса никогда не просят по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные банковских карт или удалённый доступ к устройствам. Пользователям рекомендовано тщательно проверять адрес отправителя — он должен быть на домене @yandex.cloud — и избегать перехода по ссылкам и открытию подозрительных вложений.