«Яндекс» предупредил о мошенниках на фоне сбоев сервисов
12.10.2026, 21:44
Yandex Cloud предупредила пользователей о возможных мошеннических атаках на фоне недавних сбоев в работе сервисов «Яндекса». Из-за проблем с дата-центрами злоумышленники стали активнее рассылать фишинговые письма, пытаясь получить доступ к учетным записям и платежным данным.
В компании перечислили типичные сценарии обмана: сообщения о якобы поврежденных данных с предложением перейти по ссылке для восстановления, уведомления о блокировке аккаунта из-за технических сбоев, предложения компенсаций за простой сервисов с просьбой указать банковские реквизиты и просьбы срочно перенести данные, открывая вложенные файлы.
В Yandex Cloud подчеркнули, что сотрудники сервиса никогда не просят по электронной почте пароли, коды двухфакторной аутентификации, API-ключи, данные банковских карт или удалённый доступ к устройствам. Пользователям рекомендовано тщательно проверять адрес отправителя — он должен быть на домене @yandex.cloud — и избегать перехода по ссылкам и открытию подозрительных вложений.