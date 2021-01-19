Главные анонсы 19 января

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Пройдет пленарное заседание Госдумы, открывающее весеннюю сессию. Как ожидается, депутаты обсудят проект о запрете второго гражданства для госслужащих. О законопроекте

Президент Дональд Трамп объявит о даровании помилования и смягчении наказания для около 100 человек. Господину Трампу осталось провести в Белом доме считанные дни, страна же готовится к инаугурации нового лидера — Джо Байдена. Подробнее

Савеловский районный суд Москвы приступит к рассмотрению по существу иска водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Он требует взыскать 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда после избиения.

Черемушкинский районный суд Мосвы рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина о взыскании 10 млн руб. с Алексея Навального и Владимира Милова. Бизнесмен, которого называют «поваром Путина», требует компенсацию морального вреда за распространение оскорбительной информации, порочащей честь и деловую репутацию.