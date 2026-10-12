Новак: компании из России ведут переговоры о поставках дизеля

По словам вице-премьера, до конца года Россия может увеличить объем экспорта дизеля до 3-3,5 млн тонн в месяц. «Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка»,— заверил он.