Новак: компании из России ведут переговоры о поставках дизеля
12.10.2026, 22:09
Российские нефтяные компании уже обсуждают поставки дизеля с покупателями сырья, сообщил вице-премьер Александр Новак. Вопрос также обсуждают министерства энергетики России и США.
«Дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение»,— сказал Александр Новак в интервью «Вестям». Он отметил, что мировые цены на дизель после снятия Россией запрета на экспорт уже упали на 5-6%.
По словам вице-премьера, до конца года Россия может увеличить объем экспорта дизеля до 3-3,5 млн тонн в месяц. «Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка»,— заверил он.
Правительство России после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Власти рассчитывают поставить 500 тыс. тонн сырья на внешние рынки.