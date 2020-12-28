Массового убийцу защитили от пожизненного срока

Во Втором Восточном окружном военном суде коллегия присяжных вынесла вердикт по делу солдата Рамиля Шамсутдинова, в октябре прошлого года в воинской части Забайкальского края расстрелявшего своих сослуживцев. Присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Это означает, что солдат, убивший восемь человек и ранивший еще двоих, избежит пожизненного срока.

В понедельник в военном суде в Чите, где слушается дело Рамиля Шамсутдинова, судья завершил произносить напутственное слово присяжным заседателям, после чего те удалились в совещательную комнату для принятия решения. Им предстояло ответить на 13 вопросов. Решение они вынесли в этот же день. Коллегия присяжных единогласно признала Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев, а вот по поводу того, заслуживает он снисхождения или нет, мнения заседателей разошлись. Пятеро высказались положительно по этому вопросу, трое — отрицательно. Таким образом, большинством голосов коллегия сочла, что Рамиль Шамсутдинов, открывший 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края стрельбу по своим сослуживцам, в результате которой восемь человек погибли и двое были ранены, заслуживает снисхождения при вынесении приговора.

Коллегия присяжных сочла, что преступление подсудимый совершил на почве конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым.

Солдата судят по обвинению в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее в прениях военный прокурор призывал присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Защита просила проявить к нему сострадание. Сам Шамсутдинов в своем последнем слове раскаялся и попросил прощения у родственников убитых и раненых солдат.

Но не стал извиняться перед супругой расстрелянного им Даниила Пьянкова, который заставлял его учить армейский устав вместо сна, а также угрожал протереть его лицом ободок унитаза, так как солдат, по его мнению, не справлялся с наведением чистоты в армейском туалете. «Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном»,— сказал Рамиль Шамсутдинов в суде.

«Мы удовлетворены решением коллегии. Слава богу, присяжные услышали нас и заявили о снисхождении к Рамилю Шамсутдинову. Я должен сказать, что это победа стороны защиты, потому как нам все-таки удалось донести до присяжных, что главным виновником этой трагедии является не 19-летний на тот момент Рамиль Шамсутдинов, а неуставные взаимоотношения и дедовщина в армии»,— заявил “Ъ” адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Как сообщил “Ъ” второй адвокат подсудимого Равиль Тугушев, на вторник назначено заседание в суде, где будет заслушиваться характеризующий материал на его подзащитного.

После этого, отмечает адвокат, судья удалится в совещательную комнату и на основании решения присяжных вынесет приговор. Он предположил, что приговор будет оглашен до конца этого года. «Скорее всего, судья огласит резолютивную часть, а мотивировочная будет изготовлена позже»,— сказал “Ъ” Равиль Тугушев.

Отметим, что если бы рядовой не заслужил снисхождения, ему грозил бы пожизненный срок, а так он может получить от 15 до 20 лет строгого режима.

Екатерина Еременко, Иркутск