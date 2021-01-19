Обвинение запросило 25 лет колонии для расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Государственный обвинитель попросил Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорить к 25 годам лишения свободы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. В декабре 2020 года присяжные признали молодого человека виновным, но заслуживающим снисхождения.

«Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы»,— сказал гособвинитель в суде (цитата по ТАСС). Сейчас в суде идут прения сторон.

Гособвинение также попросило зачесть в срок отбывания наказания время, проведенное подсудимым под арестом, а также поддержало гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших. Общая сумма исков — 28 млн руб.

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Сам господин Шамсутдинов не признал гражданские иски, он также отказался от участия в прениях и последнего слова. Его адвокаты попросили суд учесть признание вины подсудимым и его раскаяние. Суд огласит приговор 21 января.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживец по воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. В результате восемь человек погибли и двое пострадали. Сам обвиняемый объяснял свой поступок издевательствами в части и неуставными отношениями, а в своем последнем слове перед присяжными раскаялся и попросил прощения у родственников убитых и раненых солдат. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство (ч. 2 и ч. 30 ст. 105 УК РФ). Если бы коллегия присяжных не признала его заслуживающим снисхождения, ему грозил бы пожизненный срок.

О требовании потерпевших компенсаций — в материале “Ъ” «Солдату предъявили счет».