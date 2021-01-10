Коронакризисные явления

Экономика и бизнес в 2020 году испытали серьезное напряжение из-за разразившейся пандемии новой коронавирусной инфекции и падения мировых цен на нефть. Сложнее всего компаниям пришлось во время весеннего локдауна, и они до сих пор пытаются восстановиться. В какой-то степени им в этом помогли меры поддержки. Впрочем, ухудшение ситуации в предпринимательской сфере сразу сказывается на состоянии регионального бюджета. О том, как коронакризис влиял на экономику и бизнес в этом году, в подборке материалов “Ъ-Удмуртия”.



Экономика

По итогам первых двух месяцев 2020 года в Удмуртии объем промышленного производства увеличился на 3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Внешнеторговый оборот Удмуртии по итогам 2019 года вырос на 27% и достиг $1 млрд. При этом объем экспорта продукции предприятий республики за год увеличился в 1,5 раза. В первую очередь он был обеспечен поставками продукции ОПК и транспорта.

Минфин Удмуртии предложил увеличить предельный объем государственного облигационного займа с 5 до 10 млрд руб. По словам премьера Ярослава Семенова, благоприятная рыночная конъюнктура позволит разместить гособлигации на выгодных условиях и рефинансировать ранее взятые кредиты.

Дефицит бюджета Удмуртии достиг исторического максимума в 22 млрд руб., госдолг до конца года планируется нарастить до 59-61 млрд руб., что также будет рекордом. При этом власти республики хотят обратиться к правительству РФ за разрешением взять в кредит еще до 2,5 млрд руб.

Как сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, при отсутствии новых карантинных ограничений и падения мировых цен на нефть по итогам 2020 года индекс промпроизводства в Удмуртии составит 100%. Объем ВРП республики в 2020 году прогнозируется на уровне прошлого года в абсолютных цифрах, но ниже на уровень инфляции в относительных цифрах.

Валовой региональный продукт Удмуртии по итогам 2020 года может снизиться на 3-4%. Об этом на сессии госсовета Удмуртии заявил глава республики Александр Бречалов. Он отметил, что падение показателей происходит в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях.

Госсовет Удмуртии принял во втором чтении бюджет республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом 230,9 млн руб. Регион рассчитывает получить в следующем году больше безвозмездных поступлений при снижении собственных доходов. Расходы предусмотрели на 76,5 млрд руб. при минимальной подтвержденной потребности в 81 млрд руб. Правительство республики намерено проводить «жесткую политику по экономии бюджетных средств».

Гордума Ижевска приняла бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ разработан с дефицитом 154 млн руб. Доходы ожидаются в объеме 12,76 млрд руб., при этом в большей степени это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В расходах учтены планы по дальнейшей оптимизации структур администрации и аппарата гордумы.

Инфляция в Удмуртии с начала года достигла 4,37% по сравнению с декабрем 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом она остается на уровне 3,1%, т.е. в пределах прогнозных цифр минэкономики республики. Заметный рост цен произошел в ноябре. В ведомстве отмечают, что связано это с сезонным удорожанием плодоовощной продукции, колебаниями курса валюты, а также последствиями ограничений, вводившихся из-за пандемии.

Развитие бизнеса в пандемию

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о планах на 2020 год, объявленный в республике Годом предпринимательства. В этом году, по его словам, будут внедрены различные формы поддержки за счет фондов развития промышленности, моногородов, Корпорации МСП и других структур.

В Удмуртии планируют запустить два новых промышленных парка в Глазове и Завьяловском районе. По словам гендиректора Корпорации развития Удмуртии Константина Сунцова, сегодня строительство новой инфраструктуры и объектов для производства требует много времени и денег, а существующие промпарки на территории региона уже заполнены.

Комиссия правительства Удмуртии одобрила заявку Wildberries на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул». Компания намерена построить логистический комплекс площадью 50 тыс. кв. м и вложить в течение трех лет 2,5 млрд руб.

Депутаты Госсовета Удмуртии внесли изменения в закон о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на территории региона. Теперь право на установку киосков в составе остановочных комплексов муниципалитеты смогут предоставлять и посредством конкурса. Предприниматели должны будут предложить свои варианты их благоустройства остановок и прилегающей территории, оценивать их будут по нескольким критериям.

В Удмуртии уменьшат на 50% ставку налога на имущество за второй квартал арендодателям, которые весной, во время действия жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом, снижали на 50% и более стоимость аренды для предпринимателей.

Многие промышленные предприятия Удмуртии во время пандемии организовали производство оборудования для борьбы с коронавирусом, некоторые компании перешли на создание средств индивидуальной защиты. Также поддержать бизнес на плаву позволяет переход на онлайн-формат и организация службы доставки.

650 человек зарегистрировались в Удмуртии в качестве самозанятых за первую неделю действия нового налогового режима. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин. Он начал работать в регионе с 1 июля.

Удмуртия заняла второе место по индексу административного давления на бизнес как регион с комфортными условиями для предпринимательской деятельности. Степень репрессивности контрольно-надзорной деятельности в регионах рассчитал аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Годом ранее республика возглавляла этот рейтинг.

За январь-сентябрь 2020 года выручка организаций Удмуртии составила почти на четверть меньше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Сальдированный финансовый результат при этом снизился почти в 2,5 раза. Половина всей полученной прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых.

70% предпринимателей Удмуртии, платящих единый налог на вмененный доход (ЕНВД), до сих пор не приняли решение о переходе на другой налоговый режим. В первую очередь предпринимателям рекомендуют упрощенную систему налогообложения (УСН), по которой были установлены льготные ставки, и патент.

Арбитражный суд Удмуртии признал ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство на полгода. В реестр требований кредиторов включена задолженность в размере более 757 млн руб. При этом по итогам 2019 года предприятие показало чистый убыток 573 млн руб.

Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск администрации Сарапула к пермскому ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) о расторжении концессионного соглашения по теплосетям. Компания обжалует решение суда и надеется на мировое соглашение с муниципалитетом.

Банковский сектор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам мая этого года в Удмуртии выдали на 42% меньше потребкредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан.

В Удмуртии в июле на 11% выросло количество выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Национальном бюро кредитных историй связывают рост с отложенным спросом после снятия ограничений из-за ситуации с новым коронавирусом и реализацией программ по льготным кредитам.

Соотношение сумм, взятых жителями Удмуртии в кредит, и сумм, хранящихся во вкладах, за год еще больше увеличилось в пользу заимствований. По данным Удмуртстата, на каждый рубль кредитов теперь приходится лишь 79 коп. вкладов. При этом объемы заимствований и депозитов по итогам 10 месяцев выросли.

Ипотека и недвижимость

Спрос на малогабартное жилье в Ижевске за год сократился на 4,74% на вторичном рынке и на 39,45% в новостройках. По данным сервиса Domofond.ru, средние цены на квартиры площадью до 30 кв. м в 2019 году составили 1,34 млн руб. и 1,53 млн руб. для «вторички» и «первички» соответственно. Однако представители застройщиков и агентств недвижимости отмечают сохраняющийся высокий спрос на такое жилье, так как оно остается более доступным.

Ижевск стал лидером по доле жилья, реализуемого с помощью эскроу-счетов, среди городов страны с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей. По информации минстроя Удмуртии, в 2019 году 10 застройщиков получили проектное финансирование в кредитных организациях, по одной заявке был получен отказ.

Объем введенного жилья в Удмуртии за январь-май сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В региональном минстрое отмечают, что календарные планы-графики ввода жилья за пять месяцев этого года выполнены в полном объеме. Низкий темп в ведомстве объяснили тем, что основной ввод жилья в этом году запланирован на осенне-зимний период.

В июле 2020 года в Удмуртии заключили порядка 1700 сделок по ипотеке, что на 31% больше, чем в июле 2019 года. При этом сумма ипотечных кредитов в июле текущего года превысила показатели прошлого года на 47%.

По данным интернет-сервисов по продаже недвижимости, в Ижевске и Удмуртии в целом выросли цены на вторичное жилье. Как отмечают аналитики, это связано с ростом спроса покупателей, который был снижен весной из-за ситуации с новым коронавирусом.

Пандемия коронавирусной инфекции ударила по сектору аренды коммерческой недвижимости. Спрос на нее существенно снизился, а ограничения работы магазинов и торговых центров вынудили собственников уменьшить ставки на 25-50%, чтобы удержать арендаторов. Эксперты считают, что выйти на прежние объемы и ставки арендодатели смогут к концу 2020 – началу 2021 года.

Строительные компании, работающие в Удмуртии, фиксируют в кризисный год небольшой процент коммерческой недвижимости, взятой в ипотеку. Однако банки в регионе отмечают, что некоторые их клиенты уходят от аренды в пользу приобретения площадей в собственность ввиду появления кредитных продуктов под льготную процентную ставку.

Обзоры рынков в пандемию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Посещаемость заведений общественного питания в Ижевске из-за коронавируса сократилась на 20-40%, отмечают представители отрасли. Рестораторы говорят о снижении выручки при росте затрат на продукты.

Кафе и рестораны Удмуртии спустя месяц работы после ограничений, связанных с пандемией, пока не достигли докризисный финансовых показателей. По словам некоторых руководителей заведений общепита, проведение банкетов и праздников они пока приостановили, на посещаемости также сказывается жаркий летний сезон и небольшое количество туристов.

Падение объема гостиничных услуг в Удмуртии составило порядка 34% с начала года. Руководители гостиниц Ижевска связывают его с трехмесячным простоем весной из-за ситуации с новым коронавирусом. Они отмечают, что сейчас наполняемость номеров в недорогих гостиницах Ижевска в среднем составляет 90%, основные гости — туристы из соседних городов и регионов, где все еще действуют ограничения на разные виды развлечений.

В Ижевске на месте последнего гипермаркета торговой сети «Карусель» откроется супермаркет «Перекресток» большого формата. В компании Х5 Retail Group, которой принадлежат эти торговые сети, отмечают, что концепция гипермаркетов сегодня теряет популярность. Максимально удовлетворяют потребности покупателей сейчас «магазины у дома» и супермаркеты. Некоторые эксперты связывают переход покупателей в меньшие по формату торговые точки со снижением платежеспособности населения, что может пагубно, по их мнению, отразиться и на работе оставшихся в городе гипермаркетов других ритейлеров.

Оборот розничной торговли в Удмуртии в январе-августе 2020 года составил 150 млрд руб., что на 6,3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. По словам экспертов, после снятия ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, началось активное восстановление спроса.

25% опрошенных в интернете покупателей из Ижевска готовы приобретать в интернете любые товары. Такие данные приводит «Яндекс.Маркет». Согласно их опросу, каждый четвертый онлайн-покупатель из Ижевска приобретал что-то через соцсети, а каждый пятый отметил, что в этом году покупает в интернете чаще, чем в прошлом.

В Удмуртии подвели финансовые итоги от реализации программы по продаже туров с кэшбэком. По данным минэкономики республики, стоимость проданных пакетов составила около 3 млн руб., интерес вызвал санаторный отдых, опыт оценивается как позитивный. Однако туры были куплены в Санкт-Петербург, а не в Удмуртию.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении перезагрузить в 2021 году туристическую отрасль республики. По его словам, это недооцененное направление. Акцент в следующем году планируется сделать, в частности, на событийном туризме. Представители туркомпаний называют 2020 год самым сложным за последнее время и не скрывают пессимистический настрой – пандемия и карантинные ограничения сократили турпотоки.

Глав муниципальных образований Удмуртии просят выбрать один из трех вариантов работы местных домов ремесел. «В целях сокращения неэффективных расходов» руководителям муниципалитетов предлагается обеспечить деятельность учреждений полностью за счет средств от приносящей этим домам доход деятельности, перевести учреждения в автономные некоммерческие организации или ликвидировать существующие дома.

Не все парикмахерские и салоны красоты Ижевска возобновили работу с 27 апреля, когда в Удмуртии были снят запрет на их деятельность. Руководители компаний говорят об отсутствии денег на покупку средств индивидуальной защиты для мастеров, а также для оплаты аренды, налогов и других обязательств. За месяц простоя небольшие компании потеряли сотни тысяч рублей, а сетевые – миллионы.

По итогам четырех месяцев в Удмуртии на 13% снизился объем производства мебели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом падение продаж безналичным способом составило почти 60%. Мебельные компании, работающие в Удмуртии, говорят о необходимости поддержки со стороны государства и возобновления полноценной работы торговых центров.

С 15 июня после смягчения ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии разрешили работать бассейнам, фитнес-клубам и спортивным объектам для массовых тренировок. Спорткомплексы обязали обеспечить соблюдение посетителями масочного режима и организовать индивидуальные и групповые занятия с загрузкой объектов не более 50% от нормативной единовременной пропускной способности.

Представители боулинг и бильярд-клубов Ижевска говорят об ожидаемом снижении количества посетителей по сравнению со временем до карантина. Эксперты полагают, что трафик в ближайшие месяцы будет не более 40-50% от докризисного уровня, так как люди сейчас больше склонны тратить деньги на повседневные нужды, а не на развлечения.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Удмуртии из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продлят до 15 ноября. Представители отрасли отмечают, что с одной стороны, это хорошо, что они наконец узнали хотя бы примерную дату, после которой могут возобновиться концерты, с другой, считают, что проведение мероприятий при соблюдении необходимых норм не повлечет роста заболеваемости.

Кинотеатры Удмуртии четвертый месяц остаются закрытыми, несмотря на то что на федеральном уровне возобновление их работы уже разрешили при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Участники рынка отмечают, что простой уже лишил площадки порядка 50% от планируемых на год доходов, а отсутствие громких премьер до конца не позволяет планировать уровень доходов после открытия.

Автомобили с пробегом в возрасте до трех лет подорожали на 54% в Удмуртии по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят аналитики Авито Авто. Эксперты связывают это с тем, что из-за дефицита новых автомобилей после локдауна вырос спрос на подержанные машины.