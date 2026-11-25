Пентагон внедрит идеи Трампа в школы для детей военных
Министерство обороны США выдало контракты почти на $6 млн двум компаниям, которые в рамках реформирования системы школ для детей военнослужащих будут перестраивать школьную программу в соответствии с повесткой администрации Дональда Трампа. Как сообщает AP, контракты получили компании, связанные с консервативными кругами, без проведения какого-либо конкурса.
Первый контракт на $5,7 млн получила American Education Solutions. В рамках аудита учебных программ, стандартов и внутренних правил школ компания должна будет ограничить объем преподавания тем, связанных с вопросами рас и гендера. Второй контракт получила компания Iliad Athletics. Она запустит в двух школах пилотный проект «классического физического воспитания» с упором на базовые дисциплины, включая бег, прыжки, лазание, переноску тяжестей и метание. Главы обеих компаний связаны с консервативным колледжем Хиллсдейл. Ранее Минобороны США привлекло Хиллсдейл для пересмотра курсов истории и обществознания в подведомственных школах с упором на историю западной цивилизации, патриотическое воспитание и традиционные западные ценности.
В ведении Минобороны США находятся около 160 школ в 11 странах мира, где обучаются около 70 тыс. школьников, детей американских военных. При министре Пите Хегсете ведомство развернуло широкую реформу этих школ, чтобы сделать их «образцовой площадкой консервативных ценностей».