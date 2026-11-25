Иранская сторона приняла такие меры из-за того, что в последние недели суда нарушали введенный в Ормузском проливе режим движения. Они проходили по морскому коридору без согласования с вооруженными силами Ирана, из-за чего подрывались на минах, сказал господин Акраминия.