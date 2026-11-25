Иран заявил об ужесточении контроля над Ормузским проливом
Армия Ирана усилила контроль и наблюдение в Ормузском проливе. Об этом сообщил генерал армии республики Мохаммад Акраминия, передает Fars.
Иранская сторона приняла такие меры из-за того, что в последние недели суда нарушали введенный в Ормузском проливе режим движения. Они проходили по морскому коридору без согласования с вооруженными силами Ирана, из-за чего подрывались на минах, сказал господин Акраминия.
Генерал добавил, что Иран усилит контроль над Ормузским проливом благодаря внедрению новых и модернизации прежних систем, а также укреплению армии.
Движение судов через Ормузский пролив, расположенный между берегами Ирана и Омана, заблокировано с февраля — после начала войны США и Израиля с Ираном. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что морской коридор контролируют США. Корпус стражей исламской революции заявляет, что судоходство в проливе регулирует иранская сторона. Из-за периодических ударов по судам трафик в Ормузском проливе продолжает снижаться.