На третьем месте — Западный округ с 20 комплексами с высотными корпусами. Максимальная высота — 237 м. В небоскребах инновационные инженерные решения и насыщенная инфраструктура, дополняют эксперты ГК «ГРАД Девелопмент». Но клиенты выбирают высотные проекты не только за красивые панорамы и эстетичную архитектуру, но еще и за эксклюзивную среду для резидентов. Всего девелоперы на первичном рынке Москвы реализуют 111 проектов с небоскребами, в них предусмотрено 22 тыс. квартир и апартаментов.