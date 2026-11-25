«Первое место по высотности — у Центрального округа»
Светлана Бардина — о небоскребах в Москве
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Высотные жилые и апарт-комплексы высотой от 100 м на первичном рынке представлены в 10 округах Москвы. Самые высокие — в ЦАО. По количеству таких проектов лидирует Западный округ, а по объему предложения в таких комплексах — Северный.
По данным экспертов компании «Метриум», новые небоскребы представлены в продаже в 10 из 12 округов Москвы. 23 проекта относятся к комфорт-классу, 58 — к бизнес-классу, 29 — премиальные, еще один элитный.
Первое место по высотности — у Центрального округа, на его территории восемь таких проектов. Максимальная высота объекта — 395 м. Деловой квартал «Москва-Сити» по-прежнему остается главной высотной доминантой столицы, отмечают эксперты компании MR. Более того, сейчас его статус укрепляется, он стал ядром развивающегося «Большого Сити».
Второе место — у Южного округа. Здесь 17 проектов, максимальная высота одного из них — 274 м. Популярность высотного строительства связана прежде всего с видовыми характеристиками и расположением в привлекательных локациях, полагают эксперты компании Stone.
На третьем месте — Западный округ с 20 комплексами с высотными корпусами. Максимальная высота — 237 м. В небоскребах инновационные инженерные решения и насыщенная инфраструктура, дополняют эксперты ГК «ГРАД Девелопмент». Но клиенты выбирают высотные проекты не только за красивые панорамы и эстетичную архитектуру, но еще и за эксклюзивную среду для резидентов. Всего девелоперы на первичном рынке Москвы реализуют 111 проектов с небоскребами, в них предусмотрено 22 тыс. квартир и апартаментов.