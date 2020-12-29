Перезагрузка станет событием

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении перезагрузить в 2021 году туристическую отрасль республики. По его словам, это недооцененное направление. Акцент в следующем году планируется сделать, в частности, на событийном туризме. Представители туркомпаний называют 2020 год самым сложным за последнее время и не скрывают пессимистический настрой – пандемия и карантинные ограничения сократили турпотоки.

На фоне растущего спроса на внутренний туризм Удмуртия по-прежнему не может позиционировать себя в качестве туристического региона, заявил на прошлой неделе на сессии госсовета глава республики Александр Бречалов.

«По поручению президента России доля туризма в ВВП страны к 2035 года должна составлять не менее 6%. Сейчас в Удмуртии — 1,2%. Это очень мало. Туризм — недооцененное у нас направление, требуется перезагрузка. Очевидно нам есть куда расти»,— сказал господин Бречалов.

Он также призвал к скорейшему решению первоочередных задач в этой сфере, к которым причислил развитие городской инфраструктуры, создание новых турмаршрутов, обеспечение доступности туристических услуг, акцент на событийных мероприятиях и реализация нового национального проекта по развитию туризма.

По данным, опубликованным в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, на сегодняшний день в городах и районах Удмуртии находятся 2106 объектов культурного наследия, разработаны и действуют 214 туристических маршрутов. Ежегодно увеличивается количество объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Самые популярные у туристов форматы — обзорные тематические автобусные экскурсии по Ижевску, Воткинску, Сарапулу, Глазову, а также маршруты по Сибирскому тракту, охватывающие несколько районов республики.

Для поддержки туристической отрасли в 2020 году, по словам начальника управления по туризму и развитию туристской деятельности Удмуртии Юлии Железняк уже были активированы все доступные на данный момент меры, в том числе уменьшена ставка УСН (1% по «доходам», 5% по «доходам за вычетом расходов»), введено субсидирование процентных ставок по инвесткредитам на новые проекты, организована массированная информационная поддержка с возможностью онлайн-продажи туров на культурно-туристическом портале VisitUdmurtia.ru. Удмуртия приняла участие в федеральной программе кэшбэка от Ростуризма. Общий оборот 10 республиканских компаний, принявших в ней участие, превысил более 9 млн руб. Тем не менее, общий турпоток упал до 334 тыс. человек, что почти в два раза меньше, чем было за аналогичный период в 2019 году.

«Тенденция к падению в 2-3 раза наблюдается во всем ПФО. Несмотря на это, ни один туроператор Удмуртии не прекратил свою деятельность. Перезагрузка связана с пандемией, она кардинально повлияла на показатели мирового и внутреннего туризма. Теперь у всех совершенно другие подходы, и у нас в том числе. Мы с осторожным оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что имеющийся задел по новым идеям и проектам повлияет на ситуацию в 2021 году, с наступлением более благоприятной ситуации»,– уточнила госпожа Железняк.





В планах на 2021 год она подтвердила наличие задач по реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», продвижение нового туристического брендбука, а также таких региональных проектов, как ремесленной, гастрономической и «сказочной» карт Удмуртии. Особое внимание планируется уделить маркетингу событийных мероприятий, где в качестве приоритетных были названы всемирный день пельменя, тракторный биатлон, фестивали «Деревня — душа России» и «Продвижение», марафон им. Галины Кулаковой и несколько других. Большая ставка делается на появление в 23 районах новых туристических визит-центров.

Действительно, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, туристический потенциал Удмуртии сохранился, если говорить про музеи и достопримечательности, считает руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова. Однако, если речь идет о людских и финансовых ресурсах, то ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд – отрасль не загружена, она практически встала.

«Многие туроператоры находятся на грани закрытия, особенно те, что занимаются детским туризмом, поскольку его вообще, по сути, сейчас запретили до 2022 года. Если и говорить о потенциале, то он сохранился в виде экскурсионно-познавательных туров, ради которых в Удмуртию даже стали приезжать туристы из других регионов. Набирает популярность гастрономический туризм, но не так мощно и активно, как хотелось бы. У нас очень хорошо работают энтузиасты турбизнеса, стараются, но, к сожалению, этого недостаточно»,— считает госпожа Захидова.

Она поддерживает инициативы властей, направленные на развитие туристической отрасли, в том числе информационную поддержку — в виде новых сайтов-агрегаторов и открытия визит-центров, а также предоставления различных грантов, считая их лучшими стимулами для творческих людей, на которых, собственно говоря, и держится отрасль.

Ситуация неопределенная, все зависит от того, пойдет ли на спад пандемия, откроют ли границы, будут ли послабления, согласилась с мнением коллег исполнительный директор туристической компании «МДС-тур» Татьяна Платунова. «Я работаю 25 лет, но настолько тяжелого времени еще не было. Карантинные ограничения, вызванные пандемией, главная сложность для всех — не работают большинство популярных у россиян зарубежных направлений. Внутренние маршруты также не застрахованы от форс-мажора, как показало недавнее закрытие Санкт-Петербурга. И республиканские власти, судя по всему, мало чем могут нам помочь. Их ставка на событийный туризм для нас пока спорная. “Первый блин” обычно комом, поэтому нам не хотелось бы рисковать своими клиентами, а вдруг на них скажется несовершенство отдельных моментов пилотных проектов?»,— высказала опасения госпожа Платунова.

Тем не менее, эксперт однозначно одобрила любые шаги, направленные, на развитие активного туризма, чем больше вариантов — тем лучше, считает она.

В этом году лучше других направлений себя показал внутренний туризм, убеждена менеджер агентства «Анаконда-тур» Снежана Федотова. «Россия хорошо сработала, но это в большей степени произошло из-за того, что для россиян была открыта почти только она одна — зарубежные направления для большинства были либо слишком дороги, либо слишком экзотичны, либо поездка туда требовала соблюдение слишком большого числа формальностей. Удмуртия также показала себя хорошо, она интересна, красива и событийна. Наибольший интерес здесь вызывают направления, успевшие стать традиционными, такие, как поездка к Бабе Яге и Тол Бабаю»,— считает госпожа Федотова.

Владислав Артемьев