Хуснуллин заявил о катастрофической нехватке строителей в России
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ситуацию в строительной отрасли катастрофической. В России, по его словам, не хватает рабочих рук. Производительность труда в отрасли нужно увеличить на 22,8%, сказал он.
Дефицит кадров в стройкомплексе начался еще в 2020 году. В 2024-м нехватку работников оценивали в 15%, а год назад девелоперы заявляли о кадровом дефиците уже в 20-30%. По данным «Самолета», на стройках в ноябре 2025-го не хватало до 400 тыс. человек, и дефицит кадров усилило сокращение мигрантов-строителей в стране.