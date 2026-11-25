Песков анонсировал сбор вопросов на прямую линию с Путиным
Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже идет. Достаточно скоро начнется сбор вопросов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как всегда, мы прогнозируем очень большой интерес граждан к этому проекту. Сейчас ведется подготовка»,— сказал господин Песков в комментарии «Вестям».
Точная дата прямой линии пока не определена. «Ведомости» писали, что мероприятие запланировано на 10 декабря. Более ранние сроки обсуждаются из-за графика президента, отмечала газета. Мероприятие традиционно пройдет в совмещенном с пресс-конференцией формате.
В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялись 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Эфир продлился 4 часа 28 минут. За это время президент успел ответить более чем на сотню вопросов.