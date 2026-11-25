Затем действие переместилось во дворец Румянцевых-Паскевичей — здание XVIII века, которое было почти полностью разрушено в период Великой Отечественной войны, а после восстановления передано под музей. Здесь Лаврова ждала двусторонняя встреча с Рыженковым и, наконец, само заседание коллегии. Оно-то и выдернуло и делегатов, и журналистов из атмосферы гомельской благодати, вернув к актуальным вопросам политики. Открывая заседание, глава белорусского МИДа недолго проговорил про отношения с Россией прежде, а затем переключился на Европу. «Мы сейчас в Гомеле проводим мероприятие. Менее чем в часе отсюда находится граница с Украиной, которую, к сожалению, западные страны продолжают использовать в качестве тарана против Союзного государства, России, продолжают безумно накачивать оружием, пытаясь через этот конфликт максимально ослабить Россию и наше государство тоже»,— сказал Рыженков.