Союзный разговор
Как главы МИД России и Белоруссии перешли от Союзного государства к украинскому миру
Глава российского МИДа Сергей Лавров побывал в Гомеле, где обсудил со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым двусторонние дела, с которых оба министра довольно быстро переключились на тему украинского урегулирования. А пока корреспондент “Ъ” Вероника Вишнякова наблюдала в Гомеле за заявлениями дипломатов, в обсуждение конфликта на Украине неожиданно включился лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он выразил готовность гарантировать безопасность президента Украины Владимира Зеленского в случае его согласия посетить Москву для переговоров.
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и Максима Рыженкова в Гомеле проходило после интервью белорусского президента Александра Лукашенко. В день прилета российского министра белорусский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фрагмент разговора Лукашенко с журналисткой французского журнала Le Point. В нем он рассказал, что готов выступить гарантом безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае его согласия посетить Москву для переговоров.
«(Президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин как-то говорил, конечно, жестокое требование: хочет Зеленский, пусть приезжает в Москву. Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить»,— сказал Лукашенко журналистке. Она отметила, что украинский президент вряд ли согласится.
«Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Его согласие и несогласие. Война идет, и ее надо остановить. И мы могли бы договориться»,— отрезал на это Лукашенко и добавил, что в конечном счете Россия, Белоруссия и Украина будут сами решать свое будущее.
Эти слова Лукашенко моментально разлетелись по всем российским и белорусским СМИ, однако до Гомеля, как казалось поначалу, не дошли.
Официальная программа российского министра иностранных дел была максимально далека от украинского урегулирования. Сергей Лавров начал свое утро с возложения венков к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, потом поучаствовал в совместной церемонии открытия памятного бюста бывшего канцлера Российской империи Николая Румянцева. На территории Петропавловского собора, где находится могила российского государственного деятеля, а теперь и его бюст, Лаврова и Рыженкова приветствовал местный хор. Под их исполнение а капелла министры вместе с председателем Гомельского горисполкома Русланом Пархамовичем и архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном сняли ткань с бюста.
Затем действие переместилось во дворец Румянцевых-Паскевичей — здание XVIII века, которое было почти полностью разрушено в период Великой Отечественной войны, а после восстановления передано под музей. Здесь Лаврова ждала двусторонняя встреча с Рыженковым и, наконец, само заседание коллегии. Оно-то и выдернуло и делегатов, и журналистов из атмосферы гомельской благодати, вернув к актуальным вопросам политики. Открывая заседание, глава белорусского МИДа недолго проговорил про отношения с Россией прежде, а затем переключился на Европу. «Мы сейчас в Гомеле проводим мероприятие. Менее чем в часе отсюда находится граница с Украиной, которую, к сожалению, западные страны продолжают использовать в качестве тарана против Союзного государства, России, продолжают безумно накачивать оружием, пытаясь через этот конфликт максимально ослабить Россию и наше государство тоже»,— сказал Рыженков.
Он еще долго говорил про угрозы, про то, как Гомель ощущает последствия боевых действий, хотя они и не ведутся на его территории. Наконец, он заявил, что Минск полностью поддерживает усилия России по украинскому урегулированию.
«Конфликт после вмешательства ЕС и НАТО превратился в мировое противоборство. Мы видим, как в него прямо или косвенно вовлечен уже практически весь мир…Европа давно уже не скрывает, что готовится к какой-то войне полномасштабной к 2029–2030 году, и, конечно, мы как МИД будем считать одной из своих задач снижение градуса напряженности и избежание данных последствий политико-дипломатическими силами»,— добавил министр. Слова Лукашенко он напрямую не упомянул, однако в его речи читалось, что вектор приложения политико-дипломатических сил Минска уже задан.
Сергей Лавров, в отличие от коллеги, был гораздо сдержаннее и больше говорил о развитии двусторонних связей Москвы и Минска. Однако отметил, что Россия ценит позицию Белоруссии по урегулированию конфликта. «Мы успешно координировали подходы к выстраиванию отношений с недружескими государствами и организациями, в первую очередь НАТО и Европейским союзом, и мы ценим подтвержденную только что Максимом Владимировичем позицию Минска в поддержку устойчивого долгосрочного урегулирования украинского кризиса на основе устранения его первопричин»,— сказал российский министр.
А вот подход к урегулированию Брюсселя Лавров предсказуемо раскритиковал. «У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией. Еврокомиссия регулярно делает какие-то заявления, но то, что это не сопровождается никакими предложениями конкретными по дипломатическим каналам, направленными российской стороне, мне кажется, подтверждает несерьезность подхода Брюсселя»,— отметил он уже на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским визави.
Он добавил, что прежде всего России хотелось бы понимать цели Европы и то, какую роль она собирается играть на переговорах по украинскому урегулированию. «Они говорят: "Нет, мы ничего не хотим вам излагать. Мы хотим сразу сесть за стол переговоров". Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо»,— резюмировал российский министр.